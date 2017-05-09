СМИ: Гарет Бэйл дал предварительное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл может стать игроком "Манчестер Юнайтед", передает Mirror.



Сообщается, что валлиец уже дал свое согласие наставнику манкунианцев Жозе Моуринью. Бэйл пообещал, что если решится на переход в АПЛ, то выберет "МЮ", при условии, что команда квалифицируется в Лигу чемпионов.



Также сообщается, что "Реал" готов продать форварда по причине подверженности игрока травмам.