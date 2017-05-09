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Аблай Мбенг: "Спартак" по праву стал чемпионом, он был лучшим по игре
Нападающий "Терека" Аблай Мбенг высказал мнение о "Спартаке", который досрочно стал чемпионом России.
– Что думаете о новом чемпионе России?
– "Спартак" по праву выиграл чемпионский титул и заслуживает поздравлений. Нельзя сказать, что ему повезло. Когда клуб обеспечивает себе первое место за три тура до окончания чемпионата, это говорит само за себя.
– По игре он тоже был, по-вашему, лучшим?
– Да. У "Спартака" отлаженные действия, хорошая связь между линиями, он умело контролирует мяч, есть очень быстрые исполнители. Динамичная команда.
– А каковы теперь перспективы "Терека", поднявшегося на 5-е место?
– После победы в Петербурге мы вновь стали верить в то, что можем завоевать путевку в Лигу Европы. Это было бы очень важно для клуба. Последние результаты вселили надежду. С одной стороны, мы одержали три победы подряд, с другой, "Краснодар" и "Ростов" в прошедшем туре проиграли. И выяснилось, что не все еще потеряно.
– После голов "Спартаку" вам дважды дарили автомобиль. За победу над "Зенитом" подарков не последовало?
– Пока ничего. Но, возможно, еще будет.
– Первую машину вы продали, а вторую собирались оставить себе...
– Тоже продал, чтобы разделить полученную сумму с партнерами по команде и людьми, работающими в клубе.
– Созваниваетесь с Адольфом Тейке, с которым делили квартиру в Кисловодске и который стал в этом году обладателем Кубка Африки?
– Частенько. Подбадриваем друг друга. Но виделись только один раз, в Париже летом 2015 года, когда Адольф только ушел из "Терека" и собирался стать игроком "Сошо". Сейчас же он готовится приехать в Россию на Кубок конфедераций.
– Но он же получил травму колена.
– Уже приступил к тренировкам.
– А вы посетите матчи Кубка конфедераций?
– Нет. Посмотрю по телевизору. Надо же повидать родственников в Сенегале.
СЭ
– Что думаете о новом чемпионе России?
– "Спартак" по праву выиграл чемпионский титул и заслуживает поздравлений. Нельзя сказать, что ему повезло. Когда клуб обеспечивает себе первое место за три тура до окончания чемпионата, это говорит само за себя.
– По игре он тоже был, по-вашему, лучшим?
– Да. У "Спартака" отлаженные действия, хорошая связь между линиями, он умело контролирует мяч, есть очень быстрые исполнители. Динамичная команда.
– А каковы теперь перспективы "Терека", поднявшегося на 5-е место?
– После победы в Петербурге мы вновь стали верить в то, что можем завоевать путевку в Лигу Европы. Это было бы очень важно для клуба. Последние результаты вселили надежду. С одной стороны, мы одержали три победы подряд, с другой, "Краснодар" и "Ростов" в прошедшем туре проиграли. И выяснилось, что не все еще потеряно.
– После голов "Спартаку" вам дважды дарили автомобиль. За победу над "Зенитом" подарков не последовало?
– Пока ничего. Но, возможно, еще будет.
– Первую машину вы продали, а вторую собирались оставить себе...
– Тоже продал, чтобы разделить полученную сумму с партнерами по команде и людьми, работающими в клубе.
– Созваниваетесь с Адольфом Тейке, с которым делили квартиру в Кисловодске и который стал в этом году обладателем Кубка Африки?
– Частенько. Подбадриваем друг друга. Но виделись только один раз, в Париже летом 2015 года, когда Адольф только ушел из "Терека" и собирался стать игроком "Сошо". Сейчас же он готовится приехать в Россию на Кубок конфедераций.
– Но он же получил травму колена.
– Уже приступил к тренировкам.
– А вы посетите матчи Кубка конфедераций?
– Нет. Посмотрю по телевизору. Надо же повидать родственников в Сенегале.
СЭ
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