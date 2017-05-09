Аблай Мбенг: "Спартак" по праву стал чемпионом, он был лучшим по игре

Нападающий "Терека" Аблай Мбенг высказал мнение о "Спартаке", который досрочно стал чемпионом России.– "Спартак" по праву выиграл чемпионский титул и заслуживает поздравлений. Нельзя сказать, что ему повезло. Когда клуб обеспечивает себе первое место за три тура до окончания чемпионата, это говорит само за себя.– Да. У "Спартака" отлаженные действия, хорошая связь между линиями, он умело контролирует мяч, есть очень быстрые исполнители. Динамичная команда.– После победы в Петербурге мы вновь стали верить в то, что можем завоевать путевку в Лигу Европы. Это было бы очень важно для клуба. Последние результаты вселили надежду. С одной стороны, мы одержали три победы подряд, с другой, "Краснодар" и "Ростов" в прошедшем туре проиграли. И выяснилось, что не все еще потеряно.– Пока ничего. Но, возможно, еще будет.– Тоже продал, чтобы разделить полученную сумму с партнерами по команде и людьми, работающими в клубе.– Частенько. Подбадриваем друг друга. Но виделись только один раз, в Париже летом 2015 года, когда Адольф только ушел из "Терека" и собирался стать игроком "Сошо". Сейчас же он готовится приехать в Россию на Кубок конфедераций.– Уже приступил к тренировкам.– Нет. Посмотрю по телевизору. Надо же повидать родственников в Сенегале.