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Александр Бубнов: нельзя оставлять "Зенит" в таком состоянии

Эксперт Александр Бубнов высказал мнение о будущем "Зенита".

"Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять. Случившееся с "Зенитом" в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру.

Кроме того, есть много вопросов по подготовке "Зенита" в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно", - приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 09:45
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21
(7)
№21 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все, кому это положено, все видят. Хотелось-бы услышать Митрофанова, Дюкова и резюме Миллера о работе тренерского штаба, особо в зимний период, об отношении к делу отдельных игроков. И увидеть результат по сделанным выводам.
Регистрация: 15.12.2013
№20 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кроме Луческу всех оставить!Новый тренер разберется!Произведет фильтрацию...
Регистрация: 15.03.2009
№19 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (1)
online

У Зины лет пятнадцать есть, успеют. За всё надо платить.

С Победой всех!......И с нашей победой!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№18 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 11:57) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Согласен...Дзюбу и Кокошу на куй в месте с Луческу....

Прикинул - скажи кто такое года 3 назад.... Тухлые яйца и гнилые помидоры обеспечены... Про Дзюбу то, ладно (хотя сейчас из этой троицы выглядит самым мастеровитым) . Не место делает человека???
Регистрация: 5.03.2017
№17 Написал: Oleg mos (Сегодня, 11:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно нельзя, давайте всей страной пояски потуже затянем и купим Питеру 14 Халков, Витселей и Гараева. Тогда уж точно будут чемпионами!
Регистрация: 12.03.2017
№16 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 11:48) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Халк
Цитата: Eugene24
Ничего удивительного, команда на своем уровне. Баснословные вливания прекратились, период закончился. Что и следовало ожидать.

чего следовало ожидать то, даже с учетом ухода Халка, Витселя и Гарая, состав Зенита по именам уж точно не слабее Спартака
Другое дело что Карерра придя в команду, смог использовать потенциал своих игроков и построить командную игру, а в Зените тренеры это не смогли сделать

И кстати говоря, в начале сезона, когда еще работал Аленичева, те кто его защищали, писали о том, что с таким составом как у Спартка, ни один тренер ничего не сделает. И что нужны новые игроки, а что вышло по факту?

Мое мнение, что и у Зенита и у Спартака и у Краснодара, и ЦСКА, даже при всех потерях, прекрасные составы. с которыми можно и нужно хорошо играть в чемпионате и выходить в весеннюю часть Еврокубков уж точно

Но если Карерра блестяще справился со своей задачей, Слуцкий на тройку. Гончаренко на 4, не провалился и не выстрелил.

То Шалимов с Краснодаром на 3 с боооольшим минусом игру показывает. И мое мнение, что там тоже менять тренера надо. не справляется он. пропала у Краснодара игра.

Ну а Луческу в Зените это кол, если не ноль. не справился абсолютно


Толково. Сам бы, наверное, не сформулировал, но думка такая же.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№15 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 11:33) #
  • +13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Eugene24
Ничего удивительного, команда на своем уровне. Баснословные вливания прекратились, период закончился. Что и следовало ожидать.

чего следовало ожидать то, даже с учетом ухода Халка, Витселя и Гарая, состав Зенита по именам уж точно не слабее Спартака
Другое дело что Карерра придя в команду, смог использовать потенциал своих игроков и построить командную игру, а в Зените тренеры это не смогли сделать

И кстати говоря, в начале сезона, когда еще работал Аленичева, те кто его защищали, писали о том, что с таким составом как у Спартка, ни один тренер ничего не сделает. И что нужны новые игроки, а что вышло по факту?

Мое мнение, что и у Зенита и у Спартака и у Краснодара, и ЦСКА, даже при всех потерях, прекрасные составы. с которыми можно и нужно хорошо играть в чемпионате и выходить в весеннюю часть Еврокубков уж точно

Но если Карерра блестяще справился со своей задачей, Слуцкий на тройку. Гончаренко на 4, не провалился и не выстрелил.

То Шалимов с Краснодаром на 3 с боооольшим минусом игру показывает. И мое мнение, что там тоже менять тренера надо. не справляется он. пропала у Краснодара игра.

Ну а Луческу в Зените это кол, если не ноль. не справился абсолютно
Регистрация: 25.12.2016
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:20) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Boss52
Не знаю правильно или нет готовиться к сезону через игры, но фактом является то, что ВСЕ!!!, подчеркиваю ВСЕ!!! до единого, игроки Зенита сдали даже в сравнении с поздней осенью 2016 года.

Воля-волей, коли сил невпроворот.

Наши это проходили при Валере и Алене, а потом дохли к концу 2-х таймов.
Очевидно же, что в товарняках игроки сами дозируют себе нагрузку, т.е. не выкладываются по максимуму. А современный футбол - это скорость и прессинг, т.е. физика.

Плюс тактика - Зенит перешел на игру с пасами назад, т.е. потерял свои сильные стороны.

Тренерский провал у Зенита этой весной.
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:14) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего удивительного, команда на своем уровне. Баснословные вливания прекратились, период закончился. Что и следовало ожидать.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№12 Написал: Serg (Сегодня, 11:12) #
  • -3
  •  (9)

АЛЕКСАНДР БУБНОВ: НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ "ЗЕНИТ" В ТАКОМ СОСТОЯНИИ

Бубнов предлагает пристрелить, чтобы не мучился? :)


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№11 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (7)

Если бы не уход Дзюбишки, то Спартак не стал бы чемпионом. Спасибо ему и поздравляю его с выходом в ЛЕ и победой Спартака.
Регистрация: 26.05.2012
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: barscool
Согласен...Дзюбу и Кокошу на куй в месте с Луческу....


руки прочь от игрочище
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Согласен...Дзюбу и Кокошу на куй в месте с Луческу....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:53) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: mustang
и приходом Дзюбы и Кокорина laughing

БДЗЮБУ не трожь!!!
Он "ихнее" ВСЁ!
В Питере его полюбили, как родного, а в доказательство страстной любви - капитаном команды назначили!
Теперь - ВСЁ!
Лет пять ещё будут любить! laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: mustang (Сегодня, 10:50) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Случившееся с "Зенитом" в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка.

и приходом Дзюбы и Кокорина satisfied
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: Батька
Странно эксперты запели , а зимой другое говорили типа вот Зенит молодцы столько игр втянуться в сезон без проблем а Спартак мало провел контрольных встреч типа будут проблемы !!

Так то зимой было! blush
Тогда "ИксперДы" пели, что ТАКОЕ отставание от Спартака "Зениту и ЦСКА весной преодолеть - раз плюнуть!
"Золото" чемпионата, мол, само в руки ЦСКА или Зенита упадёт: им осталось тотлько монетку подбросить, чтобы узнать, кто из них будет чемпионом, а кто - серебряным призёром. laughing
Но все "ИксперДы" сходились во мнении, что именно Зенит и ЦСКА будут играть в Лиге Чемпионов!
А "Спартак" так... ему бы за место в Лиге Гейропы зацепиться... да и то под большим вопросом. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:35) #
  • +3
  •  (7)

Странно эксперты запели , а зимой другое говорили типа вот Зенит молодцы столько игр втянуться в сезон без проблем а Спартак мало провел контрольных встреч типа будут проблемы !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Кроме того, есть много вопросов по подготовке "Зенита" в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно.

Не знаю правильно или нет готовиться к сезону через игры, но фактом является то, что ВСЕ!!!, подчеркиваю ВСЕ!!! до единого, игроки Зенита сдали даже в сравнении с поздней осенью 2016 года. А вновь пришедшие игроки (кроме Лунева) в каждой следующей игре Зенита играли все хуже и хуже. Что это как не результат деятельности Луческу?
Регистрация: 29.11.2014
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:04) #
  • -3
  •  (15)
online

Случившееся с "Зенитом" в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка.

Так, а на НОВЫХ "Витселей, Гараев и Халков" "Газпрому" тратить бабло немерянное ЗАПРЕЩЕНО ЛИЧНО ПУТИНЫМ! smile

ТРЕНЕРА они у себя видеть не хотят принципиально: им только распиаренных индюков подавай, чтобы спортивная гейропресса о "Зените" побольше писала, упоминая при этом генерального спонсора - "Газпром".
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:03) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
дайте плаческу поработать)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Согласен. Труп должен быть закопан. Негоже даже врагов оставлять без захоронения...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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