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Хавьер Маскерано готов продлить контракт с "Барселоной", если ему обеспечат игровую практику

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано готов продлить действующий до 2019-го года контракт как минимум еще на один сезон, сообщает интернет-издание Sport.

Однако футболист сборной Аргентины выдвигает каталонскому клубу условие: Маскерано не намерен остаться в испанском гранде любой ценой и хочет иметь соответствующую игровую практику. Маскерано уверен, что качество его игры позволяет ему участвовать в матчах самого высокого уровня.

Если же футболиста не обеспечат игровым временем, то он может перейти в другой европейский клуб. Для Маскерано немаловажно и то, чтобы он был в надлежащей форме к старту чемпионата мира, если национальная команда завоюет право участия в финальной стадии мундиаля.

Чемпионат
Теги: Барселона Маскерано
Сегодня, 09:58
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