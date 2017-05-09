Хавьер Маскерано готов продлить контракт с "Барселоной", если ему обеспечат игровую практику

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано готов продлить действующий до 2019-го года контракт как минимум еще на один сезон, сообщает интернет-издание Sport.Однако футболист сборной Аргентины выдвигает каталонскому клубу условие: Маскерано не намерен остаться в испанском гранде любой ценой и хочет иметь соответствующую игровую практику. Маскерано уверен, что качество его игры позволяет ему участвовать в матчах самого высокого уровня.Если же футболиста не обеспечат игровым временем, то он может перейти в другой европейский клуб. Для Маскерано немаловажно и то, чтобы он был в надлежащей форме к старту чемпионата мира, если национальная команда завоюет право участия в финальной стадии мундиаля.