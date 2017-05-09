СМИ: "Милан" достиг договоренности о переходе защитника "Вольфсбурга"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может продолжить карьеру в "Милане", информирует Calciomercato.



Сообщается, миланцы уже достигли договоренности об условиях контракта с 24-летним швейцарцем.



Сумма отступных за защитника "Вольфсбурга" составляет 22,5 миллионов евро, контракт действителен до 2019 года.