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СМИ: "Милан" достиг договоренности о переходе защитника "Вольфсбурга"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может продолжить карьеру в "Милане", информирует Calciomercato.

Сообщается, миланцы уже достигли договоренности об условиях контракта с 24-летним швейцарцем.

Сумма отступных за защитника "Вольфсбурга" составляет 22,5 миллионов евро, контракт действителен до 2019 года.
Теги: Милан Вольфсбург
Сегодня, 10:26
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