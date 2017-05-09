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"Твенте" поздравил "Спартак" и Квинси Промеса с чемпионством

Голландский "Твенте" поздравил экс-игрока клуба Квинси Промеса и "Спартак" с завоеванием титула чемпионов России.

"Футбольный клуб "Твенте" поздравляет Квинси Промеса и "Спартак" с чемпионским титулом.

"Твенте" очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков московского "Спартака", - приводит заявление пресс-службы голландского клуба "Р-Спорт".
Теги: Твенте Спартак Промес
Сегодня, 10:55
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(4)
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Твенте" поздравил "Спартак" и Квинси Промеса с чемпионством
Намекают,что неплохо было бы рассчитаться )
"Твенте" получит от "Спартака" 500 тысяч евро за помощь Квинси


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
продешевили с продажей?))


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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