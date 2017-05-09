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"Твенте" поздравил "Спартак" и Квинси Промеса с чемпионством
Голландский "Твенте" поздравил экс-игрока клуба Квинси Промеса и "Спартак" с завоеванием титула чемпионов России.
"Футбольный клуб "Твенте" поздравляет Квинси Промеса и "Спартак" с чемпионским титулом.
"Твенте" очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков московского "Спартака", - приводит заявление пресс-службы голландского клуба "Р-Спорт".
"Футбольный клуб "Твенте" поздравляет Квинси Промеса и "Спартак" с чемпионским титулом.
"Твенте" очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков московского "Спартака", - приводит заявление пресс-службы голландского клуба "Р-Спорт".
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