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Гроссмейстер Сергей Карякин: болеть за "Спартак" было одно удовольствие

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил "Спартак" с завоеванием титула чемпионов России.

"Спартак" - чемпион! Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне! Болеть за вас было одно удовольствие", - написал Карякин в твиттере.

Теги: Спартак
Сегодня, 10:59
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4
(4)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
43 футболиста не смогли выиграть титулов со «Спартаком» в шестнадцатилетний период нечемпионства, но достигли этого в других клубах. Полный список игроков выглядит так: Саболч Шафар, Роберт де Соуза, Андрей Рубин, Георгий Ломая, Роберт Скарлетт, Горан Мазнов, Самюэль Огунсания, Лоуренс Аджей, Аднан Гушо, Неманья Видич, Дмитрий Сычев, Павел Погребняк, Мартин Йиранек, Радослав Ковач, Адам Дудаш, Габриэль Тамаш, Олег Кузьмин, Сергей Ковальчук, Клементе Родригес, Егор Филипенко, Игнас Дедура, Владимир Быстров, Ибсон, Алекс, Огнен Вукоевич, Марек Сухи, Александр Гацкан, Джано Ананидзе, Стипе Плетикоса, Нико Пареха, Ким Челльстрем, Деми де Зеув, Рафаэл Кариока, Фернандо Кавенаги, Александр Шешуков, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Эммануэль Эменике, Артем __ю_а, Сердар Таски, Роман Широков, Маркос Рохо. И можно прибавить к ним еще двух тренеров Микаэля Лаудрупа и Унаи Эмери.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: METRo Химки (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Сергей Карякин
"Болеть за вас было одно удовольствие"
Это сейчас смотреть одно удовольствие,а раньше Е 2 ноги волочили! smile
Регистрация: 9.09.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Надеюсь, Карпов не твой кумир.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 11:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
и федун прозвище сменил...из федун нольтрофеич
превратился в федуна нольЕВРОтрофеич)))
Регистрация: 18.07.2011
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