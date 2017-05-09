Гроссмейстер Сергей Карякин: болеть за "Спартак" было одно удовольствие

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил "Спартак" с завоеванием титула чемпионов России."Спартак" - чемпион! Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне! Болеть за вас было одно удовольствие", - написал Карякин в твиттере.