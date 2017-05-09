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Лионель Месси показал свою коллекцию футболок (фото)

Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в Инстаграме фотографию со своей коллекцией футболок других игроков.

Среди нее была замечена и майка экс-хавбека "Рубина" Алехандро Домингеса.

Теги: Месси
Сегодня, 11:59
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