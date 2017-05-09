Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: в Лиге чемпионов главное выступить на максимуме

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о настрое на предстоящий сезон в Лиге чемпионов.

"Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это огромное удовлетворение. Кто знает, о чем мы сможем мечтать в случае удачной жеребьевки, подумаем об этом позже.

Можно мечтать сколько угодно, но самое главное – выступить на максимум. Команда, какими бы не были цели, должна всегда стараться пройти как можно дальше, без каких-либо сожалений. Если мы выступим хорошо, значит, мы это заслужили", – цитирует Карреру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:39
Напечатать
13
(7)
№13 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Тренер у спартачей - единственный, кого можно уважать!


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: maradona72
Адекватен до безобразия.

Особенно на фоне не скажу кого smile


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Critique
Хочу только перефразировать слова Массимо: через самоотдачу в лч будет Прогресс.

Глубоко копнул, по спартаковски, с умом, в корень узрел. Небось, с серьёзным задумчивым видом, нахмурив лоб, по ходу прогнав всех домашних, чтобы не мешали родиться этой сильной мысли.
А вот Назаров все равно тебя переплюнул: Спартак, говорит, выиграет две Лиги чемпионов подряд, и не ипёт.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№10 Написал: Critique (Сегодня, 13:44) #
  • +2
  •  (2)

Не будем писать банальностей. Все все прекрасно понимают. Хочу только перефразировать слова Массимо: через самоотдачу в лч будет Прогресс.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Адекватен до безобразия.

Как он только к вам попал, в народ, интеллигентен до безобразия, оказия, плять, выходит из ряда вон.
Живём во Времена больших потрясений.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 13:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Массимо,Я знаю ,что у тебя мужики должны выгрызать ..и мне это нравится
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: mustang (Сегодня, 13:08) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
без усиление о плей-оффе можно даже не мечтать
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:59) #
  • +7
  •  (9)

Адекватен до безобразия.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:59) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Сибирячок
Типа, он тебя прочитал и сделает именно так. joy

Это я больше для себя написал...
Чтобы не забыть, ЧТО НУЖНО сделать. blush
Если Педун (вернее УЖЕ - Леонид Арнольдович: я обещал, что именно ТАК после завоевания Спартаком чемпионства буду его называть relaxed) не подведёт с финансами.
Да и спартаковские селекционеры, надеюсь, давно ведут НУЖНЫХ команде игроков и уже провели с ними и их агентами предварительные переговоры.

То, что я написал - всем видно невооружённым глазом.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: скальп (Сегодня, 12:57) #
  • +4
  •  (6)

Массимо,Верим!
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:54) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Будет сложно,нужны трансферы.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
Сам знаешь, что для этого нужно:
1. Хороших денег на трансферы
2. Уже определиться, КОГО необходимо и возможно приобрести на усиление команды
3. Сохранение великолепного микроклимата в команде

О хорошо проведённой предсезонке я умолчу: в ЭТОМ ты - МАСТЕР!

Типа, он тебя прочитал и сделает именно так. joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:45) #
  • +5
  •  (5)
online

Сам знаешь, что для этого нужно:
1. Хороших денег на трансферы
2. Уже определиться, КОГО необходимо и возможно приобрести на усиление команды
3. Сохранение великолепного микроклимата в команде

О хорошо проведённой предсезонке я умолчу: в ЭТОМ ты - МАСТЕР!
Регистрация: 6.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.