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СМИ: "Барселона" предложила Лионелю Месси контракт с зарплатой в €30 млн

"Барселона" предложила нападающему Лионелю Месси новый контракт с годовой зарплатой в €30 млн, передает "Газета.ru" со ссылкой на AS.

Сообщается, что предложенное соглашение рассчитано до 2021 года.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 12:45
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