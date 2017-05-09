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С Днём Великой Победы!

С Днём Великой Победы!9-го мая наша страна отмечает свой главный праздник. Ценой десятков миллионов жизней, гораздо большего числа покалеченных судеб нашим предкам удалось отстоять право на свободу и жизнь. Нашу с вами свободу и жизнь. Rusfootball.info поздравляет всех с Днём Победы и от всего сердца благодарит тех, кто был к ней причастен.

Автор этих строк на момент их написания только вернулся с парада в честь 72-й годовщины Великой Победы в своём городе. Марш различных воинских подразделений, проезд военной техники, полёты вертолётов и самолётов - это впечатляюще, сильно, но наибольшее впечатление оказало совсем не это всё.

С недавних пор после парадов проходят "бессмертные полки". И очень радует, что в прошедший в моём городе "полк" показался бесконечным. Огромное количество людей с семьями, маленькими детьми прошли по главным улицам с портретами, табличками своих родственников, героев войны, которая затронула каждую семью в России.



Шествовало и наблюдало за шествием очень много маленьких детей. Разумеется, пока далеко не все они понимают, что такое война, не до конца понимают, что за праздник со слезами на глазах мы сегодня отмечаем. Но хочется верить, что пройдут года, эти дети вырастут, а память о подвиге советского народа никуда не исчезнет. Все люди, ковавшие эту Победу, достойны того, чтобы их имена и истории были пронесены сквозь годы в вечность.



Нет слов, которыми можно выразить благодарность к ветеранам и труженникам тыла, всем, благодаря которым мы сейчас живём под мирным небом и пытаемся его сохранить. Всем нам хочется пожелать никогда не испытать того, с чем столкнулся и от чего не сломался наш народ более 70-ти лет назад. Помогайте ветеранам, вместо того, чтобы клеить на машины наклейки "На Берлин" и "Можем повторить". Не приведи Господь повторений тех ужасных событий. Помните, наши дети плачут из-за каких-то житейских пустяков и не дайте забыть им, благодаря кому они живут.

С Днём Великой Победы! Низкий поклон победителям!
Сегодня, 12:52
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(4)
№19 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
S Pobedoi!!!!!!


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№18 Написал: korandvik Моск. обл. (Сегодня, 14:32) #
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online

Всех с праздником!


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Истину не знает никто, а правду знает каждый, и у каждого она своя.
Регистрация: 17.03.2008
№17 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:22) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Всех с Праздником! Здоровья Вам , дорогие ветераны и вашим семьям, вечная память ушедшим!
Регистрация: 19.03.2017
№16 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Всех с праздником!
Регистрация: 12.02.2014
№15 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:11) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с праздником : Днём Великой Победы. Всем ветеранам - здоровья и жизни, а кого уже нет с нами - вечная память...
Регистрация: 10.01.2014
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
С Праздником! С Днем Великой Победы!
Регистрация: 15.12.2013
№13 Написал: Распутин (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: борщ
я

головка... от куя...


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом(С)
Регистрация: 2.04.2017
№12 Написал: нетрал (Сегодня, 14:06) #
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Цитата: борщ
№11 Написал: борщ (Сегодня, 14:03) #0 (0)


online

я считаю что война проиграна раз позволили нацистской свинье взять чемпионство.

обратите внимание ! провокатор ..скорее всего хохол...
Регистрация: 26.04.2017
№11 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 14:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Всех с праздником!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№10 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44) #
  • +6
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Болеет за:
«Зенит»
С праздником! Спасибо ветераны!!!
Регистрация: 5.04.2017
№9 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
ура! хоть в этом мы едины!

Не едины, мразь в щелях сидит, скоро "повылазят" rage

С Праздником Победы всех! Нашей Победы!


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№8 Написал: player (Сегодня, 13:38) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
С Днем Победы! Всем мирного неба над головой!
Регистрация: 11.12.2016
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 13:35) #
  • +5
  •  (5)

ура! хоть в этом мы едины!
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:24) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Ветераны Великой Отечественной войны - реально святые люди. Никогда не видел злого ветерана, они всегда улыбчивые, бескорыстные, скромные и добрые. Как-будто их коснулась рука БОГА!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 13:21) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо Деду за Победу!
Регистрация: 25.06.2016
№4 Написал: seryu Москва (Сегодня, 13:09) #
  • +8
  •  (8)
online

Присоединяюсь.
Всех с праздником!
Мирного неба над головой!
Регистрация: 17.03.2009
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:09) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Всех с Великим праздником Победы!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: скальп (Сегодня, 13:07) #
  • +8
  •  (10)

С Праздником Великой Победы!
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:54) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с праздником!Дедам низкий поклон!
Регистрация: 19.03.2011
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