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С Днём Великой Победы!
9-го мая наша страна отмечает свой главный праздник. Ценой десятков миллионов жизней, гораздо большего числа покалеченных судеб нашим предкам удалось отстоять право на свободу и жизнь. Нашу с вами свободу и жизнь. Rusfootball.info поздравляет всех с Днём Победы и от всего сердца благодарит тех, кто был к ней причастен.
Автор этих строк на момент их написания только вернулся с парада в честь 72-й годовщины Великой Победы в своём городе. Марш различных воинских подразделений, проезд военной техники, полёты вертолётов и самолётов - это впечатляюще, сильно, но наибольшее впечатление оказало совсем не это всё.
С недавних пор после парадов проходят "бессмертные полки". И очень радует, что в прошедший в моём городе "полк" показался бесконечным. Огромное количество людей с семьями, маленькими детьми прошли по главным улицам с портретами, табличками своих родственников, героев войны, которая затронула каждую семью в России.
Шествовало и наблюдало за шествием очень много маленьких детей. Разумеется, пока далеко не все они понимают, что такое война, не до конца понимают, что за праздник со слезами на глазах мы сегодня отмечаем. Но хочется верить, что пройдут года, эти дети вырастут, а память о подвиге советского народа никуда не исчезнет. Все люди, ковавшие эту Победу, достойны того, чтобы их имена и истории были пронесены сквозь годы в вечность.
Нет слов, которыми можно выразить благодарность к ветеранам и труженникам тыла, всем, благодаря которым мы сейчас живём под мирным небом и пытаемся его сохранить. Всем нам хочется пожелать никогда не испытать того, с чем столкнулся и от чего не сломался наш народ более 70-ти лет назад. Помогайте ветеранам, вместо того, чтобы клеить на машины наклейки "На Берлин" и "Можем повторить". Не приведи Господь повторений тех ужасных событий. Помните, наши дети плачут из-за каких-то житейских пустяков и не дайте забыть им, благодаря кому они живут.
С Днём Великой Победы! Низкий поклон победителям!
Автор этих строк на момент их написания только вернулся с парада в честь 72-й годовщины Великой Победы в своём городе. Марш различных воинских подразделений, проезд военной техники, полёты вертолётов и самолётов - это впечатляюще, сильно, но наибольшее впечатление оказало совсем не это всё.
С недавних пор после парадов проходят "бессмертные полки". И очень радует, что в прошедший в моём городе "полк" показался бесконечным. Огромное количество людей с семьями, маленькими детьми прошли по главным улицам с портретами, табличками своих родственников, героев войны, которая затронула каждую семью в России.
Шествовало и наблюдало за шествием очень много маленьких детей. Разумеется, пока далеко не все они понимают, что такое война, не до конца понимают, что за праздник со слезами на глазах мы сегодня отмечаем. Но хочется верить, что пройдут года, эти дети вырастут, а память о подвиге советского народа никуда не исчезнет. Все люди, ковавшие эту Победу, достойны того, чтобы их имена и истории были пронесены сквозь годы в вечность.
Нет слов, которыми можно выразить благодарность к ветеранам и труженникам тыла, всем, благодаря которым мы сейчас живём под мирным небом и пытаемся его сохранить. Всем нам хочется пожелать никогда не испытать того, с чем столкнулся и от чего не сломался наш народ более 70-ти лет назад. Помогайте ветеранам, вместо того, чтобы клеить на машины наклейки "На Берлин" и "Можем повторить". Не приведи Господь повторений тех ужасных событий. Помните, наши дети плачут из-за каких-то житейских пустяков и не дайте забыть им, благодаря кому они живут.
С Днём Великой Победы! Низкий поклон победителям!
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