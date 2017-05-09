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Арбитр Сергей Лапочкин назначен на матч "Амкар" - "Спартак"

Стали известны арбитры и инспекторы матчей 28-го тура Чемпионата России.

12 мая (пятница)

«ЦСКА» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

13 мая (суббота)

«Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор матча – Михаил Ходырев (Москва).

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Амкар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

14 мая (воскресенье)

«Томь» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Уфа» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

РФС
Сегодня, 13:17
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6
(0)
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (1)
online

три игры! можно молодежь подтянуть
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:25) #
  • +3
  •  (3)

Пох уже... всех с победой... с Великой Победой!!!! А КБ с красно белой победой!!!
Регистрация: 17.06.2016
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Больше интересна дуэль Сельдякова и Егорова. Кто кого переплюнет и кто больше прогнется? stuck_out_tongue_winking_eye


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:45) #
  • +2
  •  (2)
online

а пох! stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (4)
online

опять плохого подсовывают
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
А поздно уже.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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