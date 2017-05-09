Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:52
С Днём Великой Победы! (19)
С Днём Великой Победы! (19)
10:43
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (16)
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (16)
Вчера 22:42
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (18)
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (18)
Вчера 22:10
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (6)
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (6)
Вчера 21:33
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Вчера 21:05
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (127)
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (127)
Вчера 20:38
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли (38)
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли (38)
Вчера 19:48
Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА (2)
Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА (2)
Вчера 19:09
Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил (2)
Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил (2)
Вчера 19:09
Александр Григорян: закономерная ничья
Александр Григорян: закономерная ничья
Вчера 18:55
"Анжи" и "Локомотив" не забили голов (9)
"Анжи" и "Локомотив" не забили голов (9)
Арбитр Сергей Лапочкин назначен на матч "Амкар" - "Спартак"
Стали известны арбитры и инспекторы матчей 28-го тура Чемпионата России.
12 мая (пятница)
«ЦСКА» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
13 мая (суббота)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор матча – Михаил Ходырев (Москва).
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Амкар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
14 мая (воскресенье)
«Томь» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Уфа» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
РФС
12 мая (пятница)
«ЦСКА» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
13 мая (суббота)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор матча – Михаил Ходырев (Москва).
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Амкар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
14 мая (воскресенье)
«Томь» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Уфа» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.