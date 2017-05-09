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Антуан Гризманн: хотел бы увидеть отжимания Эвра в FIFA 18

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что хотел бы видеть празднования гола от защитника "Марселя" Патриса Эвра в следующей части симулятора FIFA.

"Хочу видеть это в FIFA 18", – написал Гризманн в твиттере.

Напомним, Эвра после гола в ворота "Ниццы" стал выполнять отжимания.

ВИДЕО - здесь
Теги: Гризманн Эвра
Сегодня, 13:41
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