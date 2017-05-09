Антуан Гризманн: хотел бы увидеть отжимания Эвра в FIFA 18

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что хотел бы видеть празднования гола от защитника "Марселя" Патриса Эвра в следующей части симулятора FIFA."Хочу видеть это в FIFA 18", – написал Гризманн в твиттере.Напомним, Эвра после гола в ворота "Ниццы" стал выполнять отжимания.