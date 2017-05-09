Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:52
С Днём Великой Победы! (19)
С Днём Великой Победы! (19)
10:43
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (16)
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (16)
Вчера 22:42
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (18)
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (18)
Вчера 22:10
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (6)
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (6)
Вчера 21:33
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Вчера 21:05
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (127)
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (127)
Вчера 20:38
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли (38)
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли (38)
Вчера 19:48
Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА (2)
Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА (2)
Вчера 19:09
Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил (2)
Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил (2)
Вчера 19:09
Александр Григорян: закономерная ничья
Александр Григорян: закономерная ничья
Вчера 18:55
"Анжи" и "Локомотив" не забили голов (9)
"Анжи" и "Локомотив" не забили голов (9)
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в апреле
Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком национального чемпионата Франции по итогам апреля.
18-летний форвард опередил нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует официальный сайт профсоюза футболистов Франции (UNFP).
В прошлом месяце Мбаппе сыграл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.
18-летний форвард опередил нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует официальный сайт профсоюза футболистов Франции (UNFP).
В прошлом месяце Мбаппе сыграл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.