Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в апреле

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком национального чемпионата Франции по итогам апреля.



18-летний форвард опередил нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует официальный сайт профсоюза футболистов Франции (UNFP).



В прошлом месяце Мбаппе сыграл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.





