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Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в апреле

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком национального чемпионата Франции по итогам апреля.

18-летний форвард опередил нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует официальный сайт профсоюза футболистов Франции (UNFP).

В прошлом месяце Мбаппе сыграл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.


Теги: Мбаппе Монако
Сегодня, 13:48
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