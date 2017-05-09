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Игор Митрески может стать селекционером "Спартака"

Македонский защитник Игор Митрески, выступавший за "Спартак" с 2001 по 2004, может вернуться в стан красно-белых в качестве тренера-селекционера.

"Мой "Спартак" спустя 16 лет стал чемпионом. Я очень рад этому, так как в 2001 году еще при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву.

Также месяц назад я говорил с главным тренером "Нефтчи" Эльханом Абдуллаевым. Я предлагал ему свою помощь. Результаты бакинского клуба меня расстраивают. Ведь, как и "Спартак", "Нефтчи" тоже для меня родной. Я здесь добился больших успехов.

Также у меня есть вариант стать тренером-селекционером в сборной Македонии. Если моя помощь нужна, то я готов встретиться и обговорить предложение. Это относится ко всем сторонам", - передает его слова "Газета.ru" со ссылкой на Azerisport.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:29
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:37) #
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при всём уважении спс и досвидос.
Регистрация: 7.12.2016
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