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Исполком РФС 22 мая обсудит "Стратегию-2030"

Стала известно, что ближайшее заседания исполкома РФС состоится 22 мая, передает ТАСС.

На заседании будет обсуждаться "Стратегия-2030", которая включает в себя: лимит на легионеров, потолок зарплат для молодых игроков, количество клубов премьер-лиги, введение правил финансового фэйр-плей, независимое финансирование судейства, привлечение частных инвесторов для клубов с целью снизить затраты на профессиональный футбол из государственного и муниципального бюджета.
Сегодня, 14:59
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