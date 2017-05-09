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Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич прокомментировал свой незабитый пенальти во время домашнего матча 24-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2). Удар с "точки" отразил вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев.

"Честно скажу, когда смотришь с точки на ворота, думаешь, что можно забить. Казалось бы, Акинфеев - такой маленький. Но в моём случае, когда я поставил мяч на точку, я смотрю на ворота - он такой маленький был, а теперь кажется, уже большой, как Нойер", - цитирует Пауревича "Чемпионат" со ссылкой на программы "Вкусный футбол".
Теги: Акинфеев Уфа
Сегодня, 15:29
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№2 Написал: скальп (Сегодня, 17:02) #
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online

лузер ты,учись у Глушакова и Зе
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 15:55) #
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У страха глаза велики smile
Регистрация: 26.03.2009
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