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Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич прокомментировал свой незабитый пенальти во время домашнего матча 24-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2). Удар с "точки" отразил вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев.
"Честно скажу, когда смотришь с точки на ворота, думаешь, что можно забить. Казалось бы, Акинфеев - такой маленький. Но в моём случае, когда я поставил мяч на точку, я смотрю на ворота - он такой маленький был, а теперь кажется, уже большой, как Нойер", - цитирует Пауревича "Чемпионат" со ссылкой на программы "Вкусный футбол".
"Честно скажу, когда смотришь с точки на ворота, думаешь, что можно забить. Казалось бы, Акинфеев - такой маленький. Но в моём случае, когда я поставил мяч на точку, я смотрю на ворота - он такой маленький был, а теперь кажется, уже большой, как Нойер", - цитирует Пауревича "Чемпионат" со ссылкой на программы "Вкусный футбол".
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