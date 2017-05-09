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СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (128)
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СМИ: "Зенит" проведет матч с "Краснодаром" на "Петровском"
"Зенит" проведет заключительный домашний матч премьер-лиги с "Краснодаром" на стадионе "Петровский", передает "Спорт день за днём".
Перед матчем 27-го тура РФПЛ с "Тереком" (0:1), который состоялся на арене "Крестовский", у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров.
Тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой.
Но главная причина, по которой "Зенит" хочет сыграть на "Петровском", — это поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды.
Перед матчем 27-го тура РФПЛ с "Тереком" (0:1), который состоялся на арене "Крестовский", у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров.
Тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой.
Но главная причина, по которой "Зенит" хочет сыграть на "Петровском", — это поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды.
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