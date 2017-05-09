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СМИ: "Зенит" проведет матч с "Краснодаром" на "Петровском"

"Зенит" проведет заключительный домашний матч премьер-лиги с "Краснодаром" на стадионе "Петровский", передает "Спорт день за днём".

Перед матчем 27-го тура РФПЛ с "Тереком" (0:1), который состоялся на арене "Крестовский", у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров.

Тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой.

Но главная причина, по которой "Зенит" хочет сыграть на "Петровском", — это поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:46
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№31 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: спартак 1979
Всё , закрываем стадион , сносим и строим новый . Лет 20 и готово joy

ты конечно будешь огорчен, но Зенит не имеет отношения к строительству этого стадиона. Его строил город, Зенит собирается его арендовать.
Разницу понимаешь?


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№30 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Помнится, я тут лет пять- десять назад дискутировал с одним из них, на счет нового стадиона на Крестовском, и когда я говорил, что на эти деньги можно построить не один, а несколько обычных современных стадионов, а освободившиеся деньги пустить на детские спортивные школы, мне доказывали, что во мне гложит только зависть, что у них будет самый, самый, самый лучший, современный стадион и они самые лучшие, достойные только такого стадиона. Факт, за что хотели, то и получили.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№29 Написал: fd65 (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Стадион построили, стадион сдали, две игры отыграли,- а теперь назад на Петровский......
Теперь на Распил Арене будут мотокросс проводить,- поляна как раз позволяет...))))
Регистрация: 3.12.2016
№28 Написал: CaR-MeN (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Умирает памятник коррупции -)
Регистрация: 4.09.2012
№27 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:00) #
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Цитата: XERX
кто картофан сажать на крестовском будет?

Какой картофан, сгниет все нахрен. поле ж принадлежит гнилой команде, потому и само - гнилое. Да и затапливает регулярно smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: CaR-MeN (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Без определённого места жительства.....

Да вас то свиней самих недавно определили в стоило.Чья бы корова мычала а свинья бы,молчала
Регистрация: 4.09.2012
№25 Написал: XERX - (Сегодня, 16:52) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
да ладно,а как же сельхозработы,кто картофан сажать на крестовском будет???
Регистрация: 23.05.2009
№24 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:48) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Marlboro
Ага,помню они тут усирались,что это будет мега-шедевр и все будут в шоке,ну то что все в шоке,это факт.

Они всегда усираются. Помойный скот на то и помойный, что бы усираться. Они мне напоминают кастрюляголовых организмов.

Да и ослы кичились, что они заложили первыми камень свой на новый стадион. Понтов куча и тех и у этих. Но в конечном результате, Открытая Арена получилась на много круче чем и у ослов и у бомжей.

Честно-говоря,когда первый раз приехал на Открытие был поражен тем,что все по делу и все на месте.Он конечно и выглядит прикольно,есть что-то в нем,свое,родное и в тоже время,простое.Но ведь,все грамотно,без всяких из...нов и вые. ..нов,никому не нужных.Вот теперь мы смеемся,а им грустно.
Цитата: Sidhe
Х\Ф "Табор уходит на Петровский" laughing Вот же жисть кочевая! smile

Цитата: Marlboro
Ага,помню они тут усирались

Херли тут помнить - пару дней назад питерские майдауны тут распинались, что Откытие-Арена - говно smile "Крыши у вас нет, поле на катается" Я и спросил - вы хоть раз крышу-то раскрывали, или она из говна и палок у вас, лучше не трогать, а то раскроется вместе со стадионом? А по сколько таджиков зараз в упряжку впрягаете. чтоб свой вибратор укатить? laughing
Замолчал кастрюлеголовый laughing

Вообще,очень опасно эту крышу трогать,лучше ее заварить к Х. ..ям навсегда.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№23 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:46) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи и есть бомжи...... Без определённого места жительства.....
Регистрация: 13.03.2012
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: Marlboro
Ага,помню они тут усирались,что это будет мега-шедевр и все будут в шоке,ну то что все в шоке,это факт.

Они всегда усираются. Помойный скот на то и помойный, что бы усираться. Они мне напоминают кастрюляголовых организмов.

Да и ослы кичились, что они заложили первыми камень свой на новый стадион. Понтов куча и тех и у этих. Но в конечном результате, Открытая Арена получилась на много круче чем и у ослов и у бомжей.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (5)

Х\Ф "Табор уходит на Петровский" laughing Вот же жисть кочевая! smile

Цитата: Marlboro
Ага,помню они тут усирались

Херли тут помнить - пару дней назад питерские майдауны тут распинались, что Откытие-Арена - говно smile "Крыши у вас нет, поле на катается" Я и спросил - вы хоть раз крышу-то раскрывали, или она из говна и палок у вас, лучше не трогать, а то раскроется вместе со стадионом? А по сколько таджиков зараз в упряжку впрягаете. чтоб свой вибратор укатить? laughing
Замолчал кастрюлеголовый laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№20 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:34) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Marlboro
У нас будет лучший стадион ,говорили они)

Он всех наепали, и себя в том числе.

Ага,помню они тут усирались,что это будет мега-шедевр и все будут в шоке,ну то что все в шоке,это факт.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:30) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: Marlboro
У нас будет лучший стадион ,говорили они)

Он всех наепали, и себя в том числе.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»

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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№17 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Денег недоПи3дили...
Регистрация: 12.08.2012
№16 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:24) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проблемы с водой в раздевалке? Так можно в коридоре помыться.

На новом стадионе "Зенит-Арена" (или "Крестовский"), который недавно наконец-то достроили, произошел небольшой потоп во время фестиваля "Радио Зенит". Изначально сообщалось, что у стадиона протекла крыша, но потом вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что "в системе канализования оказалась тряпка". Как сообщил Албин, во время фестиваля "Радио Зенит" на стадионе произошли протечки в транспортном коридоре на отметке "0" и в секторе B на отметке 25 метров


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№15 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:23) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile месяц, всего один месяц


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№14 Написал: trent (Сегодня, 16:22) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
прикольно.... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№13 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:18) #
  • +3
  •  (5)

Ржу чего-то


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:16) #
  • +7
  •  (11)

Надо провести обряд изгнания НЕЧИСТИ перед матчем. Вот только трибуны опустеют... Да и на поле Краснодар в одиночестве останется. Да-а-а... Диллемка. Ну ничего, осталось мучатся недолго - в следующем сезоне заработаете путевку... В пердив - и домой, к привычной параше smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ПЕТРОВИЧ ещё послужит!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:11) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
"Я ж говорил - место проклятое!

пасть закрой, хуесоска - и открывай его только по команде "минет"


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Швондер:"...это какой-то позор"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (15)

"Я ж говорил - место проклятое! А кадыровцы орали - ноги из жопы, ноги из жопы!" smile
Ничего, и на Петровском их откраснодырят


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:57) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь что к финалу КК все исправят, билет куплен , хочется увидеть красивый футбол на хорошем поле
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 15:53) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Всё , закрываем стадион , сносим и строим новый . Лет 20 и готово joy


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:50) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
А как же 3 тестовых матча?

Пусть ищут себе других подопытных свинок, которые согласятся на говногазоне играть...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
А как же 3 тестовых матча?

эти матчи нужны мудко. пусть сам и играет.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:48) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ясно joy

Цитата: Skyline
а этом поле в футбол играть нельзя.
всё верно

А как же 3 тестовых матча?
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:48) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
а этом поле в футбол играть нельзя.
всё верно


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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