Роман Зобнин - о фото в форме "Ювентуса": что-то знал

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал в Инстаграме свое детское фото в форме "Ювентуса"."Что-то знал", - подписал Зобнин фотографию, намекнув на намекнув на то, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера имеет туринское прошлое.