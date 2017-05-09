Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Роман Зобнин - о фото в форме "Ювентуса": что-то знал

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал в Инстаграме свое детское фото в форме "Ювентуса".

"Что-то знал", - подписал Зобнин фотографию, намекнув на намекнув на то, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера имеет туринское прошлое.

Теги: Зобнин Спартак Ювентус
Сегодня, 15:56
Напечатать
9
(5)
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рома, а может это судьба? Такого универсального игрока который молодой и ещё прогрессирует от матча к матчу.. будет мечтать любой тренер в любой команде!
Удачи тебе! И прогрессируй дальше!!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Trucha,
Епло завали даун
Регистрация: 29.03.2013
№7 Написал: Br.Li (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (0)

Рома,если случится,что будешь в Ювентусе,можешь смело заявить,что с дества болел за них!
Регистрация: 21.08.2014
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
о, у меня такая же форма была
да и сейчас есть)как раритет на да

Тоже маленький был 15 лет назад?

ахах)ну не такой)на несколько лет старше)так что да, еще молод)30 только скоро будет (но и не в этом году)
просто форма была такая)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:31) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: tiki
о, у меня такая же форма была
да и сейчас есть)как раритет на да

Тоже маленький был 15 лет назад?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
о, у меня такая же форма была
да и сейчас есть)как раритет на даче валяется)и шорты те же)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
еще не вечер


--------------------
Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 16:24) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже начал зазнаваться профессионал хренов.
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (13)

Рома, извини, конечно, но ты к Ювентусу не имеешь никакого отношения, кроме этой футболки!!
Регистрация: 17.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.