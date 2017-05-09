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Христо Стоичков: дай бог, чтобы Лигу чемпионов выиграл "Ювентус"

Экс-нападающий "Барселоны" Христо Стоичков заявил, что желает победы "Ювентусу" в Лиге чемпионов.

"Дай бог, чтобы Лигу чемпионов выиграл "Ювентус". Другого не дано", - заявил Стоичков.

После первого полуфинального матча "Ювентус" выигрывает у французского "Монако" со счетом 2:0. Ответный поединок состоится сегодня в 21.45 мск.

Газета.ru
Теги: Стоичков Ювентус
Сегодня, 15:59
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