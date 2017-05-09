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У Венгера возникли разногласия с исполнительным директором "Арсенала"

У главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера возникли разногласия с исполнительным директором лондонцев Иваном Газидисом, сообщает The Guardian.

Согласно информации источника, Газидис выступает за введение в "Арсенале" должности спортивного директора как часть его плана по перестройке и улучшению различных областей в клубе. Венгер с этим категорически не согласен.

"Кто такой спортивный директор? Я это никогда не понимал и не пойму. Этот тот, кто стоит на дороге и указывает куда двигаться?

Нет, нет и нет. Простите, пока я тренер "Арсенала", только мне решать, что будет происходить на техническом фронте", — сказал Венгер.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 16:04
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