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Мартин Йиранек: "Спартак" великолепно поработал на трансферном рынке
Четырехкратный вице-чемпион России в составе "Спартака" Мартин Йиранек отметил работу столичного клуба на трансферном рынке.
"Спартак" великолепно поработал на трансферном рынке. Про высокий потенциал Фернандо все знали, а вот Зобнин действительно удивил. Экс-игрок "Динамо" с первого матча сезона стал лидером команды, действовал на многих позициях. Таких универсалов не хватало красно-белым. Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков "Спартака" с чемпионством.
Они очень долго этого ждали, жаль, что раньше не удалось реализовать их мечту. Мы были очень близки к титулу в 2006 и 2007 году. "Спартаку" помог еще тот факт, что клуб рано вылетел из Лиги Европы и Кубка России, сосредоточившись на выступлении в РФПЛ. Пока конкуренты играли по два матча в неделю, будущий чемпион исправно набирал очки в чемпионате России.
ЦСКА после матчей Лиги чемпионов потерял 10 очков, "Зенит" потратил много сил на закончившийся ничем поход за победой в Лиге Европы. Отдельных слов благодарности заслуживает игра двух безоговорочных лидеров команды — Дениса Глушакова и Квинси Промеса. Полузащитник сборной России забил шесть голов, четыре из которых стали победными.
Также Глушаков записал на свой счет три голевые передачи и проделал очень много черновой работы. Денис переходил в "Спартак" за титулами, пережил три года насмешек и наконец заставил скептиков угмониться. Про вклад Квинси говорит его статистика. Голландец поучаствовал в 22 результативных атаках своей команды (11 голов + 11 передач). Главной задачей руководства красно-белых будет удержать Промеса в команде на следующий сезон", - цитирует Йиранека "Известия".
"Спартак" великолепно поработал на трансферном рынке. Про высокий потенциал Фернандо все знали, а вот Зобнин действительно удивил. Экс-игрок "Динамо" с первого матча сезона стал лидером команды, действовал на многих позициях. Таких универсалов не хватало красно-белым. Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков "Спартака" с чемпионством.
Они очень долго этого ждали, жаль, что раньше не удалось реализовать их мечту. Мы были очень близки к титулу в 2006 и 2007 году. "Спартаку" помог еще тот факт, что клуб рано вылетел из Лиги Европы и Кубка России, сосредоточившись на выступлении в РФПЛ. Пока конкуренты играли по два матча в неделю, будущий чемпион исправно набирал очки в чемпионате России.
ЦСКА после матчей Лиги чемпионов потерял 10 очков, "Зенит" потратил много сил на закончившийся ничем поход за победой в Лиге Европы. Отдельных слов благодарности заслуживает игра двух безоговорочных лидеров команды — Дениса Глушакова и Квинси Промеса. Полузащитник сборной России забил шесть голов, четыре из которых стали победными.
Также Глушаков записал на свой счет три голевые передачи и проделал очень много черновой работы. Денис переходил в "Спартак" за титулами, пережил три года насмешек и наконец заставил скептиков угмониться. Про вклад Квинси говорит его статистика. Голландец поучаствовал в 22 результативных атаках своей команды (11 голов + 11 передач). Главной задачей руководства красно-белых будет удержать Промеса в команде на следующий сезон", - цитирует Йиранека "Известия".
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