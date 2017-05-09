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Игроки "Зенита" почтили память жертв Великой Отечественной войны

9 мая после утренней тренировки "Зенит" в полном составе отправился из Удельного парка на Пискаревское мемориальное кладбище, сообщает официальный сайт клуба.

Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в День Победы — одна из ежегодных традиций игроков и тренеров "Зенита". На этот раз траурную колонну возглавили Александр Кержаков и Александр Анюков. Сине-бело-голубые прошли от входа на кладбище к монументу "Мать-Родина" и возложили к основанию венок и красные гвоздики.
Теги: Зенит
Сегодня, 16:23
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№1 Написал: Trucha (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Спасибо всем ветеранам за этот праздник innocent



Регистрация: 4.08.2016
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