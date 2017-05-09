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"Црвена Звезда" пожелала "Спартаку" продлить успех на долгие годы

Белградская "Црвена Звезда" поздравила московский "Спартак" с завоеванием титула чемпиона России и пожелала продолжить победную поступь, но уже не только в национальном первенстве, а и в Европе.

"Спартак" стал недосягаемым для преследователей в чемпионате России после того, как в 27-м туре петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку". "Красно-белые" в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды датирована 2001 годом. "Спартак" гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

С "Црвеной Звездой" "красно-белых" связывают давние дружеские отношения. Мы поздравляем "Спартак" с завоеванием долгожданного титула. На протяжении всех этих лет мы были братскими клубами, поэтому мы очень рады чемпионству "Спартака" и желаем ему продлить успех на долгие годы не только в национальном первенстве, но и в Европе", - говорится в сообщении, предоставленном агентству "Р-Спорт" пресс-службой "Црвены Звезды"
Теги: Црвена Звезда Спартак
Сегодня, 16:37
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5
(5)
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо,Братва!


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: скальп (Сегодня, 17:00) #
  • +1
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online

Спасибо Братушки!
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:54) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
пожелали продлить успех

Ну, это они ради приличия, так то, судьбой всё предрешено. Всё равно молодцы, пусть эти думают, что и из свиньи человек может вырасти.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:44) #
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  •  (7)

Так и будет! Спасибо, "Герои"!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:40) #
  • +4
  •  (4)
online

Спасибо!
Постараемся!
Тем более, что история в ЭТОМ направлении 90-х уже есть! blush
Регистрация: 6.08.2008
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