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"Црвена Звезда" пожелала "Спартаку" продлить успех на долгие годы
Белградская "Црвена Звезда" поздравила московский "Спартак" с завоеванием титула чемпиона России и пожелала продолжить победную поступь, но уже не только в национальном первенстве, а и в Европе.
"Спартак" стал недосягаемым для преследователей в чемпионате России после того, как в 27-м туре петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку". "Красно-белые" в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды датирована 2001 годом. "Спартак" гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
С "Црвеной Звездой" "красно-белых" связывают давние дружеские отношения. Мы поздравляем "Спартак" с завоеванием долгожданного титула. На протяжении всех этих лет мы были братскими клубами, поэтому мы очень рады чемпионству "Спартака" и желаем ему продлить успех на долгие годы не только в национальном первенстве, но и в Европе", - говорится в сообщении, предоставленном агентству "Р-Спорт" пресс-службой "Црвены Звезды"
"Спартак" стал недосягаемым для преследователей в чемпионате России после того, как в 27-м туре петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку". "Красно-белые" в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды датирована 2001 годом. "Спартак" гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
С "Црвеной Звездой" "красно-белых" связывают давние дружеские отношения. Мы поздравляем "Спартак" с завоеванием долгожданного титула. На протяжении всех этих лет мы были братскими клубами, поэтому мы очень рады чемпионству "Спартака" и желаем ему продлить успех на долгие годы не только в национальном первенстве, но и в Европе", - говорится в сообщении, предоставленном агентству "Р-Спорт" пресс-службой "Црвены Звезды"
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