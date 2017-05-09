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И. Попов: можно говорить о везении "Спартака" в 1-2 играх, но не в 27 турах же

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал об атмосфере в стане столичной команды, отметив, что говорить о большом везении красно-белым в нынешнем сезоне не приходится.

"Сейчас братские отношения в команде, действительно как семья, помогаем друг другу на поле и в жизни. Когда есть такое уважение, добиваться хороших результатов легко. Посмотрите в таблицу и на результаты дерби, что мы сыграли. Уступили только один раз в 8-10 важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.

Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение. На оставшиеся матчи найдутся эмоции! Сами знаете, какой у нас эмоциональный тренер, он не даст расслабиться раньше времени.

Все мы знаем, за какую команду выступаем. Кто поедет на матч, будет выкладываться на 100%, в этом можно не сомневаться. "Амкару" легко не будет", - цитирует Попова "Советский спорт".
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 16:54
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№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 17:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все игры где мы забивали в конце,все эти голы были забиты - на морально волевых,причем и голы-то забивали красивые,втроем против вратаря не выходили одни на один).В том году конявые так вытаскивали победы.Само-собой на протяжении всего чемпионата где-то повезло,а где-нет,но никогда не играли против восьмерых к примеру.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём красивой игры в ранге чемпионов!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: скальп (Сегодня, 17:06) #
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online

да что им ослам всяким объяснять,с ними разговор короткий:таблица слева,счет на табло,ножницы у Семака-вырезайте joy все остальное в пользу бедных.
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, пуловские зомби навалят ещё 146 причин почему Спартак "неправильно" стал чемпионом.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 17:00) #
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online

Сейчас все эти разговоры о везении или невезении - полная чушь. Спартак чемпион и этим все сказано!
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:58) #
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Дебилы это все равно не поймут. Они же кастрюлеголовым родня


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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