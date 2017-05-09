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И. Попов: можно говорить о везении "Спартака" в 1-2 играх, но не в 27 турах же
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал об атмосфере в стане столичной команды, отметив, что говорить о большом везении красно-белым в нынешнем сезоне не приходится.
"Сейчас братские отношения в команде, действительно как семья, помогаем друг другу на поле и в жизни. Когда есть такое уважение, добиваться хороших результатов легко. Посмотрите в таблицу и на результаты дерби, что мы сыграли. Уступили только один раз в 8-10 важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.
Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение. На оставшиеся матчи найдутся эмоции! Сами знаете, какой у нас эмоциональный тренер, он не даст расслабиться раньше времени.
Все мы знаем, за какую команду выступаем. Кто поедет на матч, будет выкладываться на 100%, в этом можно не сомневаться. "Амкару" легко не будет", - цитирует Попова "Советский спорт".
"Сейчас братские отношения в команде, действительно как семья, помогаем друг другу на поле и в жизни. Когда есть такое уважение, добиваться хороших результатов легко. Посмотрите в таблицу и на результаты дерби, что мы сыграли. Уступили только один раз в 8-10 важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.
Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение. На оставшиеся матчи найдутся эмоции! Сами знаете, какой у нас эмоциональный тренер, он не даст расслабиться раньше времени.
Все мы знаем, за какую команду выступаем. Кто поедет на матч, будет выкладываться на 100%, в этом можно не сомневаться. "Амкару" легко не будет", - цитирует Попова "Советский спорт".
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