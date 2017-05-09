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Жан-Поль Декоссо: мы уверены, что тандем – Адвокат-Гуллит возродит сборную Нидерландов
Исполняющий обязанности директора Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо прокомментировал назначение Дика Адвоката на пост главного тренера сборной Нидерландов.
"Мы уверены, что этот тандем сможет возродить национальную команду", — цитирует Декоссо пресс-служба УЕФА.
Технический директор футбольной ассоциации Нидерландов Ханс ван Брекелен поддержал Декоссо, отметив, что верит в удачные дуэты.
Главная задача Адвоката, помощником которого стал Руд Гуллит, – вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Контракт голландца рассчитан до конца отборочного цикла.
"Мы уверены, что этот тандем сможет возродить национальную команду", — цитирует Декоссо пресс-служба УЕФА.
Технический директор футбольной ассоциации Нидерландов Ханс ван Брекелен поддержал Декоссо, отметив, что верит в удачные дуэты.
Главная задача Адвоката, помощником которого стал Руд Гуллит, – вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Контракт голландца рассчитан до конца отборочного цикла.
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