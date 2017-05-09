Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Жан-Поль Декоссо: мы уверены, что тандем – Адвокат-Гуллит возродит сборную Нидерландов

Исполняющий обязанности директора Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо прокомментировал назначение Дика Адвоката на пост главного тренера сборной Нидерландов.

"Мы уверены, что этот тандем сможет возродить национальную команду", — цитирует Декоссо пресс-служба УЕФА.

Технический директор футбольной ассоциации Нидерландов Ханс ван Брекелен поддержал Декоссо, отметив, что верит в удачные дуэты.

Главная задача Адвоката, помощником которого стал Руд Гуллит, – вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Контракт голландца рассчитан до конца отборочного цикла.
Теги: Адвокат
Сегодня, 17:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.