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Футболисты и тренерский штаб "Амкара" почтили память погибших в ВОВ

Футболисты и тренерский штаб футбольного клуба "Амкар" сегодня почтили память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу "Скорбящая Мать".

"Футбольный клуб "Амкар" осознает, какой дорогой ценой досталась советскому народу эта Победа, и поздравляет всех россиян с 72 годовщиной Великой Победы. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и труженики тыла. Вечная память героям!", - говорится в сообщении на официальном сайте пермяков.
Теги: Амкар
Сегодня, 17:21
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