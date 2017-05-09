Неманья Матич: у нас впереди три матча, но важен всегда только следующий

Первый гол Неманьи Матича в АПЛ гарантировал команде победу со счетом 3:0 над "Мидлсбро" в понедельник. Теперь "Челси" близок к чемпионскому титулу и может оформить чемпионство уже на этой неделе.



"Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать, что могу. Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: "Папочка, а когда ты забьешь гол?"



У нас впереди еще три матча, нам надо набрать еще три очка, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с "ВБА" на выезде — это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому. У нас впереди три матча, но важен всегда только следующий.



Мы очень взволнованы и рады, но это футбол. Надо не терять концентрации до последней минуты, а потом посмотрим. Каждый матч – особая история, но, в конце концов, надеюсь, мы выиграем титул", - цитирует сербского хавбека официальный сайт лондонцев.