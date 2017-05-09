Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (5)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (5)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (2)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (2)
12:52
С Днём Великой Победы! (32)
С Днём Великой Победы! (32)
10:43
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (20)
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (20)
Неманья Матич: у нас впереди три матча, но важен всегда только следующий
Первый гол Неманьи Матича в АПЛ гарантировал команде победу со счетом 3:0 над "Мидлсбро" в понедельник. Теперь "Челси" близок к чемпионскому титулу и может оформить чемпионство уже на этой неделе.
"Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать, что могу. Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: "Папочка, а когда ты забьешь гол?"
У нас впереди еще три матча, нам надо набрать еще три очка, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с "ВБА" на выезде — это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому. У нас впереди три матча, но важен всегда только следующий.
Мы очень взволнованы и рады, но это футбол. Надо не терять концентрации до последней минуты, а потом посмотрим. Каждый матч – особая история, но, в конце концов, надеюсь, мы выиграем титул", - цитирует сербского хавбека официальный сайт лондонцев.
"Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать, что могу. Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: "Папочка, а когда ты забьешь гол?"
У нас впереди еще три матча, нам надо набрать еще три очка, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с "ВБА" на выезде — это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому. У нас впереди три матча, но важен всегда только следующий.
Мы очень взволнованы и рады, но это футбол. Надо не терять концентрации до последней минуты, а потом посмотрим. Каждый матч – особая история, но, в конце концов, надеюсь, мы выиграем титул", - цитирует сербского хавбека официальный сайт лондонцев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.