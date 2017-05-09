Главный тренер "Ниццы" Фавр может заменить Тухеля в "Боруссии" Д

Летом на тренерском мостике дортмундской "Боруссии" могут произойти изменения. Немецкое издание Bild сообщает, что нынешний наставник "шмелей" Томас Тухель по окончании сезона покинет команду. В связи с этим руководство начало поиски нового тренера.



Согласно информации источника, у руля "Боруссии" может встать главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр. По данным источника, 59-летний швейцарец является главным фаворитом. Под руководством Фавра "Ницца" завоевала бронзовые медали чемпионата Франции и впервые сыграет в Лиге чемпионов.