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Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной

Основная задача московского "Спартака" после победы в чемпионате России по футболу - обрести стабильность. Такое мнение ТАСС. высказал серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР Сергей Алейников.

"Скажем так, "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной. Те, кто работают с командой, знают, как работает система, они должны знать, как ее и улучшить. В "Ювентусе", после того как он был понижен в классе (в 2006 году - прим.), люди серьезно задумались, что делать, одной из отправных точек стало строительство стадиона, одновременно шла реорганизация всей системы управления. Как мы видим, результат не заставил себя долго ждать, команда уже на протяжении пяти лет становится чемпионом, а сейчас есть возможность выиграть и шестой титул", - сказал он.

"Спартак" открыл новый стадион в 2015 году. "Отправная точка похожа, но я не знаю, насколько выстроена внутренняя система, - сравнил Алейников ситуации в "Спартаке" и "Ювентусе". - Ведь есть пример "Интера" - это богатейший клуб, обладает большими финансовыми возможностями, но все функционирует через пень-колоду".

"Когда нет системы, деньги играют относительную роль. Мы все понимаем, мы все не ханжи, в современном мире без финансовой поддержки сложно чего-то добиться, но деньги должны стимулировать, толкать вперед. Деньги должны идти на втором месте, на первом должна быть организация", - отметил собеседник ТАСС.
Теги: Алейник Спартак
Сегодня, 18:09
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№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:17) #
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online

Цитата: robinzen
А вообще нравится как идет формирование клуба у Краснодара.

Точно. строго наоборот от того, что у Зенита. А то у некоторых вообще молодняк как не растили, так и в принципе не растят, и тренер у них - клоун, который до сих пор даже регламент выучить не может, даже пару абзацев "заявка на матч"! laughing
А в тренерах - то рвачи, то.... Снова рвачи. Зато игроки как на подбор - одним все время "уважения" в денежном эквиваленте не хватает, другие заявляют, что "все равно за вас играть не буду, буду только зарплату получать"(с) - Аршавин, третьи не заявляют, просто не играют и получают. Селекционная служба в полном составе решила, что она в КВНе, только народ смешит.
И только где-то в углу хозяин команды делом занят - который год отбивает 100 миллионов башкой об ростральную колонну. Зато -
Цитата: robinzen
без эдакого "спартаковского" кича...

...вдумчиво, а главное - кулюторно! И станично!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:38) #
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СПАРТАК-ЧЕМПИОН
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:22) #
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online

Цитата: robinzen
А вообще нравится как идет формирование клуба у Краснодара. Спокойно, рассудительно, поэтапно, без эдакого "спартаковского" кича... Даст бог, тоже иной годок всех с первой строки подвинут.

Только с ГТ у них в этом сезоне неувязочка вышла.
Какой из Шалимова тренер??? flushed angry
Всё ценное в ИГРЕ, чем мне нравился "Краснодар", похерил.
Стала какой-то "командой без лица".
Надеюсь, что Галицкий уже сделал для себя выводы, и в новом чемпионате у "Краснодара" будет другой ГТ!
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кратко о вышесказанном:
Российский Ювентус - это Спартак,
Российский Интер - это Зенит.....))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сейчас стадионов все понастроили...

А вообще нравится как идет формирование клуба у Краснодара. Спокойно, рассудительно, поэтапно, без эдакого "спартаковского" кича... Даст бог, тоже иной годок всех с первой строки подвинут. Это было бы на пользу нашему футболу.
Регистрация: 24.09.2013
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