Жоффрей Кондогбия дисквалифицирован на 2 матча Серии А

Хавбек миланского "Интера" Жоффрей Кондогбия дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.



Напомним, что футболист был удален в поединке 35-го тура Серии А против "Дженоа" (0:1), причем выразил своего несогласие с удалением нецензурными словами и жестами в адрес судьи. Это значит, что Кондогбия сможет выйти на поле только в поединке 38-го тура против "Удинезе".