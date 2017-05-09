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Жоффрей Кондогбия дисквалифицирован на 2 матча Серии А

Хавбек миланского "Интера" Жоффрей Кондогбия дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

Напомним, что футболист был удален в поединке 35-го тура Серии А против "Дженоа" (0:1), причем выразил своего несогласие с удалением нецензурными словами и жестами в адрес судьи. Это значит, что Кондогбия сможет выйти на поле только в поединке 38-го тура против "Удинезе".
Теги: Интер
Сегодня, 18:26
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