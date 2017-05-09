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Блерим Джемайли ушел в аренду в "Монреаль Импакт"
Клуб MLS арендовал у итальянской "Болоньи" швейцарского хавбека Блерима Джемайли, сообщает официальный сайт канадского "Монреаль Импакт".
Основных подробностей аренды нет, но известно, что Джемайли присоединится к "Монреалю" после прохождения медицинского осмотра и получения разрешения на работу в Канаде.
Основных подробностей аренды нет, но известно, что Джемайли присоединится к "Монреалю" после прохождения медицинского осмотра и получения разрешения на работу в Канаде.
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