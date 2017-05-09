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БАТЭ предоставит дополнительные автобусы, чтобы развезти болельщиков после матча

ФК БАТЭ работает в тесном контакте с борисовским автопарком №3 над вопросом максимально оперативной и комфортной доставки болельщиков в различные районы города по окончании домашних матчей "желто-синих".

В частности, выделяются дополнительные автобусы, а также изменяются отдельные маршруты, которые в обычные дни не заходят в Печи, информирует официальный сайт борисовчан.
Теги: БАТЭ
Сегодня, 19:31
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