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Андреа Д'Амико: "Спартак" приглашал Гаттузо, когда команду тренировал Карпин

Агент Андреа Д'Амико рассказал, что бывший полузащитник "Милана" и сборной Италии Дженнаро Гаттузо мог дважды оказаться в российском клубе.

"Первый раз во времена расцвета "Анжи". Предложение Сулеймана Керимова было сказочным по деньгам, но "Анжи" тогда ещё только собирался штурмовать европейские высоты, а Дженнаро играл с "Миланом" в Лиге чемпионов. Керимов был настойчив, но решение Гаттузо понял.

Приглашал "Спартак", когда его тренировал Валерий Карпин. В тот раз переход был очень близок, мы почти обо всём договорились. Но Гаттузо получил травму, и вариант со "Спартаком" отпал. Жаль", — поведал итальянский агент в интервью еженедельнику "Футбол".
Теги: Спартак Гаттузо
Сегодня, 19:53
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№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
жаль, в тот Спартак как раз не хватало такого игрока
Регистрация: 2.08.2009
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