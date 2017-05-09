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Превью. 36 тур. ФНЛ
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Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
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Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
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Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
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С Днём Великой Победы! (34)
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Андреа Д'Амико: "Спартак" приглашал Гаттузо, когда команду тренировал Карпин
Агент Андреа Д'Амико рассказал, что бывший полузащитник "Милана" и сборной Италии Дженнаро Гаттузо мог дважды оказаться в российском клубе.
"Первый раз во времена расцвета "Анжи". Предложение Сулеймана Керимова было сказочным по деньгам, но "Анжи" тогда ещё только собирался штурмовать европейские высоты, а Дженнаро играл с "Миланом" в Лиге чемпионов. Керимов был настойчив, но решение Гаттузо понял.
Приглашал "Спартак", когда его тренировал Валерий Карпин. В тот раз переход был очень близок, мы почти обо всём договорились. Но Гаттузо получил травму, и вариант со "Спартаком" отпал. Жаль", — поведал итальянский агент в интервью еженедельнику "Футбол".
"Первый раз во времена расцвета "Анжи". Предложение Сулеймана Керимова было сказочным по деньгам, но "Анжи" тогда ещё только собирался штурмовать европейские высоты, а Дженнаро играл с "Миланом" в Лиге чемпионов. Керимов был настойчив, но решение Гаттузо понял.
Приглашал "Спартак", когда его тренировал Валерий Карпин. В тот раз переход был очень близок, мы почти обо всём договорились. Но Гаттузо получил травму, и вариант со "Спартаком" отпал. Жаль", — поведал итальянский агент в интервью еженедельнику "Футбол".
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