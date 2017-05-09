Джанни Инфантино не видит экономических проблем в ФИФА

ФИФА является устойчивой в экономическом плане организацией, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.



В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в 369 млн долларов. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что организация имеет проблемы с привлечением спонсоров из-за коррупционных скандалов.



"Несмотря на то, что некоторые люди пытаются писать и говорить, ФИФА чрезвычайно сильна в финансовом плане", - цитирует Инфантино France-Presse.