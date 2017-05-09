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Превью. 36 тур. ФНЛ
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Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
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Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
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С Днём Великой Победы! (34)
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Джанни Инфантино не видит экономических проблем в ФИФА
ФИФА является устойчивой в экономическом плане организацией, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в 369 млн долларов. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что организация имеет проблемы с привлечением спонсоров из-за коррупционных скандалов.
"Несмотря на то, что некоторые люди пытаются писать и говорить, ФИФА чрезвычайно сильна в финансовом плане", - цитирует Инфантино France-Presse.
В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в 369 млн долларов. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что организация имеет проблемы с привлечением спонсоров из-за коррупционных скандалов.
"Несмотря на то, что некоторые люди пытаются писать и говорить, ФИФА чрезвычайно сильна в финансовом плане", - цитирует Инфантино France-Presse.
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