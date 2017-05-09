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Превью. 36 тур. ФНЛ

Превью. 36 тур. ФНЛ За три тура до финиша команды постараются решить свои насущные вопросы. Главной интригой оставшейся части первенства ФНЛ является борьба за выживание.

"СКА-Хабаровск" – "Спартак-2"

Букмекеры ставят на хозяев, но мы знаем, что юные "красно-белые" умеют удивлять. Отметим, что в двух последних очных поединках "Спартак-2" был сильнее. Сначала второй состав новоявленных чемпионов России одолел хабаровчан со счётом 2:0, а затем в рамках Кубка ФНЛ переиграл армейцев в серии пенальти. Однако мотивация у хозяев выше, да и победа почти наверняка даст им возможность сыграть в стыковых матчах, поэтому ставим

"Сибирь" – "Спартак-Нальчик"

У главного арбитра матча Павла Шадыханова, что называется, "не заржавеет". В 12 проведённых встречах он показал игрокам 41 жёлтую карточку (21 – хозяевам поля), удалил троих игроков с поля (всех из состава принимающей команды), и назначил 7 пенальти (5 – в ворота гостей). Правда, в последних трёх играх московский судья остепенился, и пенальти не назначал. Сибиряки в текущем первенстве уже играли под руководством этого судьи. Этой весной они в Воронеже уступили "Факелу" 0:2.

"Тамбов" – "Тосно"

"Тамбов" является претендентом на попадание в зону стыковых матчей. Вопрос заключается в необходимости "горожан" оказаться на этой позиции. "Тосно" уже выполнил задачу на сезон, поэтому в данной встрече ждём от команд открытый футбол с обилие забитых мячей.

"Тюмень" – "Нефтехимик"

Тюменцы дома провели 17 матчей (+8,=6,-3,29:17). На втором этапе у себя на поле сибиряки ещё не проигрывали, победив в трёх последних поединках подряд. Для нефтехимиков это будет последняя выездная игра чемпионата, в остальных 18 играх у них (+2,=4,-12,16:30). На втором этапе нижнекамцы из 5-ти гостевых матчей выиграли только один, остальные "продули". Вряд ли они в Тюмени сумеют "подсластить" эти кошмарные показатели.

"Мордовия" – "Волгарь"

В первом круге "Мордовия" взяла три очка, одолев "Волгарь" со счётом 2:1. В предстоящей встрече им будет нужно повторить свой успех, иначе саранский клуб отправится во второй дивизион.

"Сокол" – "Динамо-Москва"

В прошлом туре "Динамо" не смогло оказать сопротивления воронежскому "Факелу", уступив с минимальным счётом 0:1. Таким образом, подопечные Юрия Калитвинцева прервали победную серию из трёх матчей. Последнее поражение объясняется отсутствием мотивации у москвичей. "Сокол" также имеет повышенный интерес к предстоящей встрече. Саратовский клуб ведёт борьбу за выживание. Три очка им нужны, словно, спасительный круг. Вполне вероятно, что "Динамо" вновь не найдёт настроя, и победа достанется хозяевам.

"Шинник" – "Енисей"

Красноярский "Енисей" в прошлом туре одержал победу над "Соколом" 3:1. Эта "виктория" стала для команды Андрея Тихонова пятой к ряду. К тому же "Енисей" поднялся на третью строчку в турнирной таблице и увеличил отрыв от ближайших преследователей в споре за стыковые матчи на пять очков. Учитывая, что осталось играть три тура, то можно начинать поздравлять красноярский клуб с тем, что они попали в переходные встречи.

"Химки" – "Луч-Энергия"

В первом дивизионе команды сыграли между собой 10 раз. Чаще всего соперники играли вничью – 5 раз, у химчан 3 победы, у приморцев – две. Соотношение мячей – 7:7. Как видите, чуть ли не полное равновесие.

"Кубань" – "Зенит-2"

Дубль Гогниева и Гая позволил "Кубани" одержать крупную победу над питерским клубом в первом круге. Разница между "Кубань" и занимающими 4-ю строчку армейцами Хабаровска составляет 6 очков. Догнать ближайших преследователей – невозможно практически, слишком фантастично теоретически. Поэтому ждём от "Кубани" красивой победы, которая заставит увеличиться число спонсоров клуба.

"Факел" – "Балтика"

Команды провели 16 очных встреч. Чаще всего соперники играли вничью – 8 раз, в оставшихся поединках победы противники поделили между собой поровну. По забитым мячам чуть лучше положение у "Балтики" 17:15. Однако в прошлом году, также весной, "Факел" сумел дома одолеть "Балтику" 1:0.
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