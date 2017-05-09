Превью. 36 тур. ФНЛ

За три тура до финиша команды постараются решить свои насущные вопросы. Главной интригой оставшейся части первенства ФНЛ является борьба за выживание.Букмекеры ставят на хозяев, но мы знаем, что юные "красно-белые" умеют удивлять. Отметим, что в двух последних очных поединках "Спартак-2" был сильнее. Сначала второй состав новоявленных чемпионов России одолел хабаровчан со счётом 2:0, а затем в рамках Кубка ФНЛ переиграл армейцев в серии пенальти. Однако мотивация у хозяев выше, да и победа почти наверняка даст им возможность сыграть в стыковых матчах, поэтому ставимУ главного арбитра матча Павла Шадыханова, что называется, "не заржавеет". В 12 проведённых встречах он показал игрокам 41 жёлтую карточку (21 – хозяевам поля), удалил троих игроков с поля (всех из состава принимающей команды), и назначил 7 пенальти (5 – в ворота гостей). Правда, в последних трёх играх московский судья остепенился, и пенальти не назначал. Сибиряки в текущем первенстве уже играли под руководством этого судьи. Этой весной они в Воронеже уступили "Факелу" 0:2."Тамбов" является претендентом на попадание в зону стыковых матчей. Вопрос заключается в необходимости "горожан" оказаться на этой позиции. "Тосно" уже выполнил задачу на сезон, поэтому в данной встрече ждём от команд открытый футбол с обилие забитых мячей.Тюменцы дома провели 17 матчей (+8,=6,-3,29:17). На втором этапе у себя на поле сибиряки ещё не проигрывали, победив в трёх последних поединках подряд. Для нефтехимиков это будет последняя выездная игра чемпионата, в остальных 18 играх у них (+2,=4,-12,16:30). На втором этапе нижнекамцы из 5-ти гостевых матчей выиграли только один, остальные "продули". Вряд ли они в Тюмени сумеют "подсластить" эти кошмарные показатели.В первом круге "Мордовия" взяла три очка, одолев "Волгарь" со счётом 2:1. В предстоящей встрече им будет нужно повторить свой успех, иначе саранский клуб отправится во второй дивизион.В прошлом туре "Динамо" не смогло оказать сопротивления воронежскому "Факелу", уступив с минимальным счётом 0:1. Таким образом, подопечные Юрия Калитвинцева прервали победную серию из трёх матчей. Последнее поражение объясняется отсутствием мотивации у москвичей. "Сокол" также имеет повышенный интерес к предстоящей встрече. Саратовский клуб ведёт борьбу за выживание. Три очка им нужны, словно, спасительный круг. Вполне вероятно, что "Динамо" вновь не найдёт настроя, и победа достанется хозяевам.Красноярский "Енисей" в прошлом туре одержал победу над "Соколом" 3:1. Эта "виктория" стала для команды Андрея Тихонова пятой к ряду. К тому же "Енисей" поднялся на третью строчку в турнирной таблице и увеличил отрыв от ближайших преследователей в споре за стыковые матчи на пять очков. Учитывая, что осталось играть три тура, то можно начинать поздравлять красноярский клуб с тем, что они попали в переходные встречи.В первом дивизионе команды сыграли между собой 10 раз. Чаще всего соперники играли вничью – 5 раз, у химчан 3 победы, у приморцев – две. Соотношение мячей – 7:7. Как видите, чуть ли не полное равновесие.Дубль Гогниева и Гая позволил "Кубани" одержать крупную победу над питерским клубом в первом круге. Разница между "Кубань" и занимающими 4-ю строчку армейцами Хабаровска составляет 6 очков. Догнать ближайших преследователей – невозможно практически, слишком фантастично теоретически. Поэтому ждём от "Кубани" красивой победы, которая заставит увеличиться число спонсоров клуба.Команды провели 16 очных встреч. Чаще всего соперники играли вничью – 8 раз, в оставшихся поединках победы противники поделили между собой поровну. По забитым мячам чуть лучше положение у "Балтики" 17:15. Однако в прошлом году, также весной, "Факел" сумел дома одолеть "Балтику" 1:0.