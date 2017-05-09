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20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Роман Вайденфеллер продлил контракт с "Боруссией"
"Боруссия" подписала новый контракт со своим вратарем Романом Вайденфеллером. Контракт рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Текущее соглашение было рассчитано до 30 июня этого года. Напомним, что 36-летний голкипер выступает за "шмелей" с 2002-го года, но в этом сезоне является резервным вратарем.
Текущее соглашение было рассчитано до 30 июня этого года. Напомним, что 36-летний голкипер выступает за "шмелей" с 2002-го года, но в этом сезоне является резервным вратарем.
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