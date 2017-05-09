Роман Вайденфеллер продлил контракт с "Боруссией"

"Боруссия" подписала новый контракт со своим вратарем Романом Вайденфеллером. Контракт рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба.



Текущее соглашение было рассчитано до 30 июня этого года. Напомним, что 36-летний голкипер выступает за "шмелей" с 2002-го года, но в этом сезоне является резервным вратарем.