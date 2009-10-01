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"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ювентус" дома взял верх над "Монако".

Лига чемпионов

1/2 финала

Матч 1 - 2:0

"Ювентус" - "Монако" 2:1

Голы: Манджукич, 35, Алвес, 44, Мбаппе, 69

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, (Бенатиа, 87), Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, (Маркизио, 15), Пьянич, Манджукич, Дибала, (Куадрадо, 56), Игуаин.

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Менди, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, (Жермен, 79), Мбаппе, Фалькао.

Предупреждения: Фалькао, 42, Менди, 55, Бонуччи, 76, Манджукич, 90+1
Теги: Ювентус Монако
Вчера, 23:37
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2
(1)
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Черданцев конечно нечто, как комметатор. Орать с 20 минуте матча о финале Ювентус-Реал... На примере ПСЖ и Барселоны, мы видели какая ЛЧ. Ну и плюс о школе тренеров говорить, что сейчас она стала выдавать хороших тренеров и в другие страны, после победы Карреры, его не смущает, что Анчелотти с ПСЖ, Реалом и Баварией выигрывал, что Трапаттони еще в прошлом Веке с Баварией выигрывал, да далеко ходить не надо даже Спалетти того же можно вспомнить в Зените, Капелло заграницей выигрывал... Либо чердак бухает с чемпионство до сих пор, либо просто дурак, хотя два в одном скорее всего.

Он не за Спартак ! Он просто мутак! Он хуже Орлова и подгорелова в 1000 раз


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:05) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Черданцев конечно нечто, как комметатор. Орать с 20 минуте матча о финале Ювентус-Реал... На примере ПСЖ и Барселоны, мы видели какая ЛЧ. Ну и плюс о школе тренеров говорить, что сейчас она стала выдавать хороших тренеров и в другие страны, после победы Карреры, его не смущает, что Анчелотти с ПСЖ, Реалом и Баварией выигрывал, что Трапаттони еще в прошлом Веке с Баварией выигрывал, да далеко ходить не надо даже Спалетти того же можно вспомнить в Зените, Капелло заграницей выигрывал... Либо чердак бухает с чемпионство до сих пор, либо просто дурак, хотя два в одном скорее всего.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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