Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Вчера 23:37
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (2)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (2)
Вчера 21:11
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Вчера 20:47
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (1)
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (1)
Вчера 20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
Вчера 20:30
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
Вчера 20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (66)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (66)
Вчера 19:08
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (12)
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (12)
Вчера 18:42
Блерим Джемайли ушел в аренду в "Монреаль Импакт" (1)
Блерим Джемайли ушел в аренду в "Монреаль Импакт" (1)
Вчера 18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Вчера 18:09
Денис Глушаков: ЦСКА сильнее "Зенита" в этом сезоне (34)
Денис Глушаков: ЦСКА сильнее "Зенита" в этом сезоне (34)
Вчера 15:56
Роман Зобнин - о фото в форме "Ювентуса": что-то знал (19)
Роман Зобнин - о фото в форме "Ювентуса": что-то знал (19)
Вчера 15:46
СМИ: "Зенит" проведет матч с "Краснодаром" на "Петровском" (62)
СМИ: "Зенит" проведет матч с "Краснодаром" на "Петровском" (62)
Вчера 15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Вчера 14:59
Исполком РФС 22 мая обсудит "Стратегию-2030"
Исполком РФС 22 мая обсудит "Стратегию-2030"
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ювентус" дома взял верх над "Монако".
Лига чемпионов
1/2 финала
Матч 1 - 2:0
"Ювентус" - "Монако" 2:1
Голы: Манджукич, 35, Алвес, 44, Мбаппе, 69
"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, (Бенатиа, 87), Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, (Маркизио, 15), Пьянич, Манджукич, Дибала, (Куадрадо, 56), Игуаин.
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Менди, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, (Жермен, 79), Мбаппе, Фалькао.
Предупреждения: Фалькао, 42, Менди, 55, Бонуччи, 76, Манджукич, 90+1
Лига чемпионов
1/2 финала
Матч 1 - 2:0
"Ювентус" - "Монако" 2:1
Голы: Манджукич, 35, Алвес, 44, Мбаппе, 69
"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, (Бенатиа, 87), Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, (Маркизио, 15), Пьянич, Манджукич, Дибала, (Куадрадо, 56), Игуаин.
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Менди, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, (Жермен, 79), Мбаппе, Фалькао.
Предупреждения: Фалькао, 42, Менди, 55, Бонуччи, 76, Манджукич, 90+1
Напечатать
2
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.