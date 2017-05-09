Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал



Лига Чемпионов



1/2 финала, ответный матч



"Ювентус" – "Монако" 2:1 (первый матч 2:0) Лига Чемпионов1/2 финала, ответный матч

Голы: Манджукич, 33', Дани Алвес, 45' - Мбаппе, 69'

Вслед за двумя голевыми передачами в первом матче против "Монако" Дани Алвес записал на свой счет гол и еще один результативный пас в ответной встрече.рассказывает о том, как бразилец оформил выход "Ювентуса" в финал Лиги Чемпионов.Буффон, Кьеллини, Барцальи (Бенатья, 85'), Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира (Маркизио, 11'), Пьянич, Манджукич, Дибала (Куадрадо, 55'), ИгуаинСубашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Менди (Фабиньо, 54'), Моутиньо, Бернарду Силва (Лемар, 70'), Бакайоко (Жермен, 78'), Мбаппе, ФалькаоБонуччи, 73', Манджукич, 90' - Фалькао, 40', Менди, 53'В первую очередь, друзья, поздравляю всех с Великим праздником - с Днем Победы! Ветераны Великой Отечественной войны, которые подарили нам мирное небо над головой, не посещают сайты, не заходят в Интернет, но мы можем поздравить их и поблагодарить за совершенный подвиг в реальной жизни. Пожалуйста, делайте это всегда - уделяйте ветеранам должное внимание, помогайте им. Мы живем благодаря им.О футболе. Эти строки я начинаю писать за 15 минут до стартового свистка в Турине и четко понимаю, что не верю в то, что "Монако" может отыграться и выйти в финал. Поражение на своем поле со счетом 0:2 в противостоянии с любой командой сильно снижает шансы проигравшего, а в случае с "Ювентусом" и вовсе приближает их к нулю. Подопечные Аллегри не пропускали в 6 матчах Лиги Чемпионов подряд. Более того, они никогда при этом тренере не проигрывали в домашних встречах в еврокубках. Все говорило за то, что сегодня "монегаски" вылетят из турнира.Впрочем, в этом сезоне мне удалось на себе испытать ощущение чуда, когда я сел писать статью об ответной игре "Барселоны" и "ПСЖ", не ожидая камбэка "каталонцев". В этой связи раньше времени утверждать о выходе "Ювентуса" в финал, казалось, не совсем правильно. Тем более что "Монако" очень активно начал встречу. Гости подали несколько угловых, пробили не сильно высоко над перекладиной и даже попали в штангу усилиями Мбаппе.Но оказалось, что итальянская команда может позволить себе подобные вольности на старте, а затем может быстро взять себя в руки и отодвинуть игру от своих ворот даже при необходимости провести раннюю замену. На 11-й минуте Маркизио вышел вместо дернувшего заднюю часть бедра Хедиры, и примерно после этого события инициатива стала плавно переходить от "Монако" к "Ювентусу". Мяч все чаще стал доходить до штрафной гостей, и если сначала хозяева толком не могли нанести хороший удар, то потом их было очень тяжело остановить.Первым проверил на прочность Субашича Манджукич, который мощно пробил в угол. Вратарь с большим трудом сохранил нули на табло. В следующем моменте на защиту своих ворот пришлось броситься уже Раджи, который в отчаянном подкате заблокировал выстрел Пьянича. Атакующая линия "Монако" сегодня была заметно более активной, чем неделю назад, но по-прежнему уступала "туринской". Хотя мы не можем не отдать должное Буффону, который сделал несколько хороших спасений, в частности, отбив лихой удар Фалькао с нескольких метров.К тому же необходимо отметить, что Джанлуиджи способствовал не только сохранению в неприкосновенности своих ворот, но и наступлению на чужие. Именно с его оперативного ввода мяча в игру началась первая голевая атака, которая завершилась очередным отличным голевым пасом от Дани Алвеса, выдавшим фантастическое выступление в полуфинале, и завершающим ударом Манджукича, с двух попыток пробившего Субашича. Кстати говоря, пару добрых слов стоит сказать о голеадоре "Ювентуса", который сегодня завершил самую длительную в своей карьере серию без забитых мячей в Лиге Чемпионов - он забил впервые в последних 7 матчах.Любопытно, что Дани Алвес не ограничился третьим созданным голом в противостоянии с "Монако". Практически сразу же он мог оформить четвертую голевую передачу, но Игуаин самую малость залез в офсайд. Впрочем, бразилец не отчаялся и решил попробовать забить сам. И как же круто у него это получилось! После подачи с углового Субашич вынес мяч точно на ногу Дани Алвесу, и тот, ни секунды не сомневаясь, всадил его мощным ударом с подъема в сетку. Брависсимо, маэстро!Да, я должен отметить, что между первым и вторым голом "Ювентуса" каждая из команд упустила по одному хорошему моменту, но думается, что они бы ничего не изменили в матче, где феерил Дани Алвес. После перерыва ощущение превосходства хозяев стало еще больше, и дело тут было даже не в отлично игравшем бразильце. Гости, похоже, сами уже не верили в возможность отыграться и слишком уж часто и легко позволяли сопернику проникать в свою штрафную. Только медлительность Куадрадо и неточность Игуаина не дали вырасти преимуществу "туринцев".Впрочем, говоря о безнадежности в действиях "Монако", не стоит забывать, что в его составе много молодежи, которая всегда готова проявить себя. Молодой талант, о котором уже сейчас ведутся большие разговоры - Мбаппе - в середине второго тайма выдал задорный отрезок, в течение которого ему удалось прервать сухую серию Буффона. Сначала Джанлуиджи отбил его удар в ближний угол, но затем не смог помешать забить Киллиану, который после прострела Моутиньо остался один перед пустыми воротами.Интересно, что после этого забитого мяча на поле вспыхнули небывалые для этого противостояния эмоции. Началось все с того, что Глик нечаянно наступил шипами на бедро Игуаина. Далее последовали споры друг с другом, споры с судьей, еще несколько стыков и контактов после возобновления игры. Благо, что ничего излишне криминального из этого не вышло, и страсти ближе к концу матча успокоились. "Монако" попробовал сравнять счет и провел несколько неплохих атак, но "Ювентус" умело довел дело до победы и оформил выход в финал Лиги Чемпионов.