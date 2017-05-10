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Почему чемпионство «Спартака» – это хорошо
Спартаковские болельщики начинают рабочую неделю после сразу двух праздников. И если День Победы в Великой Отечественной войне мы отмечаем каждый год, то чемпионства любимой команды красно-белые ждали с 2001-го. Но Rusfootball.info уверен, что порадоваться титулу «Спартака» стоит далеко не только болельщикам новых чемпионов.
Самая популярная команда
Можно сколько угодно транслировать через Фёдора Погорелова результаты какого-то опроса, но практика показывает, что «Спартак» был и остаётся самой популярной командой страны. Красно-белые без проблем заполняют стадион на ажиотажных матчах, вне конкуренции в таблице посещаемости (по крайней мере, пока «Крестовский» не заработал нормально), их болельщики перекрикивают местных на гостевых матчах.
Но помимо тех, кто заполняет «Открытие-Арену», за «Спартак» болеет огромное количество людей по всей России. Сильный, конкурентоспособный «Спартак» не только тянет вверх посещаемость, но и возбуждает рост интереса к футболу в России в целом, что необходимо нам в преддверии ЧМ-2018 и вообще всегда.
Спартаковская семья
Массимо Каррера называет главной причиной успеха создание спартаковской семьи. Это определение можно расширить, ведь «Спартак» добился полного единения не только в раздевалке, а ещё и с болельщиками. После каждого матча команда идёт благодарить (извиняться почти не приходилось) фанатов за поддержку, в то время как другие клубы в количестве 2-3 человек похлопают из центра поля и удалятся в подтрибунье. Торсида обожает игроков и тренера, команда отвечает ей добрым отношением и классной игрой.
Конечно, не менее важен сложившийся в «Спартаке» коллектив. Игроки во всех интервью отмечают, что как раз он и является главной причиной победы. «Спартак» – отличный пример того, что бывает, если все футболисты объединены общей целью, ставят командные интересы превыше всего, бьются до конца и друг за друга, не портят атмосферу какими-то недовольствами, признают авторитет тренера.
Каррера – мужик
Самара, 1 декабря. Лидер приезжает к одному из аутсайдеров чемпионата на «Металлург» после неудачной попытки переноса матча и проигрывает вдрызг. Спартаковские журналисты во главе с Игорем Рабинером негодуют: первый гол забит с неправильного пенальти, второй забивался, когда команды переиграли 17 секунд! Поле с погодой были плохими... А ещё Зе Луиш травмирован...
Уверен, Мирча Луческу на пресс-конференции устроил бы настоящее шоу. На нечто подобное своими репликами Карреру провоцировал Леонид Трахтенберг, но Массимо не изрёк ни одной жалобы. И так весь сезон. Судьи, поля – Каррера не ищет причины неудач в том, что не зависит от него. А то, что от него зависит, он делает здорово.
Самое бесспорное чемпионство
Админресурс, пенальти и удаления соперников, какие-то странные матчи – вопросы к честности чемпионства «Спартака» могут быть, пожалуй, только у Андрея Червиченко и Мирчи Луческу. Да, был неоднозначный домашний матч с «Ростовом», но он был такой один. Да, в недавней игре с «Томью» «Спартак» забил со спорного пенальти, но он был лишь вторым для красно-белых в этом сезоне. Потому говорить о том, что красно-белых тянули к чемпионству – смешно.
Они это заслужили
Этот сезон – красивое завершение нескольких историй неудач, которые когда-то должны были завершиться потому, что их обладатели просто заслуживали вознаграждения за свои труды.
Это и Леонид Федун, вкладывавший в «Спартак» десятки миллионов евро, построивший стадион, но вместо благодарностей получавший «Нольтрофеича» и призывы уйти. Это боец и лидер Денис Глушаков, не имевший ни одного трофея, о чём ему напоминали при любом, даже неудобном случае. Это Дмитрий Комбаров, который уже не прыгнет выше своей головы, но выжимает из себя максимум. Это отличный мужик, спокойный и надёжный, выручающий Артём Ребров, не обративший внимание на зимнюю покупку сменщика Селихова и преодолевший прорву неудач на расстрельной должности вратаря «Спартака», прежде чем получить вознаграждение за терпение и труд. Это, в конце концов, Квинси Промес, который не жалел себя даже когда остальная команда была неконкурентоспособна, вытаскивая её хоть на какие-то позиции. Все эти и многие другие люди наконец получили то, ради чего работали с детства.
«Спартаку» нужнее
Волей-неволей хочется болеть за тех, кому победа реально нужнее, для кого она больше значит. К примеру, для «ПСЖ» чемпионство стало бы обыденностью, а для «Монако» это историческое возвращение. Та же ситуация в Голландии с «Аяксом» и «Фейеноордом». По той же причине в Англии болелось за «Тоттенхэм», бродивший вокруг да около. Чемпионство «Спартака» – это грандиозный праздник, кардинально меняющий самосознание кучи народу. Чемпионства ЦСКА или «Зенита» были бы просто очередной победой этих клубов, передающих трофей друг другу.
Сменяемость чемпиона – благо для лиги
В Германии и Италии все, кроме «Баварии» и «Ювентуса», изначально борются только за 2-е место. Баскетбольная Лига ВТБ может привозить крутых легионеров, российские клубы могут шуметь и побеждать в Европе, но она не станет интересной, пока каждый сезон не перестанет заканчиваться победой ЦСКА. В РФПЛ ситуация лучше, но последние 6 титулов ЦСКА и «Зенит» никому не отдавали. Чем больше разнообразия, тем интереснее!
«Зенит» и ЦСКА встрепенутся
Алексей Андронов и во времена работы на телевидении не скрывал, что является ярым болельщиком ЦСКА, но после чемпионства «Спартака» искренне написал: «Я рад появлению сильного соперника». Этому, по идее, должны быть рады и другие адекватные болельщики ЦСКА и «Зенита». Насмехаться над «Спартаком» и унижать его хорошо до поры до времени, это надоедает и уже не вызывает в тебе настоящих эмоций. Побеждать действительно сильный «Спартак» – гораздо круче. Конкуренция – двигатель прогресса, так что у ЦСКА и «Зенита» появится серьёзный повод развиваться и прогрессировать, чтобы угнаться за таким «Спартаком». Не изменись он – ЦСКА и «Зенит» вели бы плотную борьбу за чемпионство между собой и могли подумать, что всё не так уж и плохо. Хочется верить, что новый «Спартак» подтолкнёт к качественному обновлению и других флагманов нашего футбола.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Самая популярная команда
Можно сколько угодно транслировать через Фёдора Погорелова результаты какого-то опроса, но практика показывает, что «Спартак» был и остаётся самой популярной командой страны. Красно-белые без проблем заполняют стадион на ажиотажных матчах, вне конкуренции в таблице посещаемости (по крайней мере, пока «Крестовский» не заработал нормально), их болельщики перекрикивают местных на гостевых матчах.
Но помимо тех, кто заполняет «Открытие-Арену», за «Спартак» болеет огромное количество людей по всей России. Сильный, конкурентоспособный «Спартак» не только тянет вверх посещаемость, но и возбуждает рост интереса к футболу в России в целом, что необходимо нам в преддверии ЧМ-2018 и вообще всегда.
Спартаковская семья
Массимо Каррера называет главной причиной успеха создание спартаковской семьи. Это определение можно расширить, ведь «Спартак» добился полного единения не только в раздевалке, а ещё и с болельщиками. После каждого матча команда идёт благодарить (извиняться почти не приходилось) фанатов за поддержку, в то время как другие клубы в количестве 2-3 человек похлопают из центра поля и удалятся в подтрибунье. Торсида обожает игроков и тренера, команда отвечает ей добрым отношением и классной игрой.
Конечно, не менее важен сложившийся в «Спартаке» коллектив. Игроки во всех интервью отмечают, что как раз он и является главной причиной победы. «Спартак» – отличный пример того, что бывает, если все футболисты объединены общей целью, ставят командные интересы превыше всего, бьются до конца и друг за друга, не портят атмосферу какими-то недовольствами, признают авторитет тренера.
Каррера – мужик
Самара, 1 декабря. Лидер приезжает к одному из аутсайдеров чемпионата на «Металлург» после неудачной попытки переноса матча и проигрывает вдрызг. Спартаковские журналисты во главе с Игорем Рабинером негодуют: первый гол забит с неправильного пенальти, второй забивался, когда команды переиграли 17 секунд! Поле с погодой были плохими... А ещё Зе Луиш травмирован...
Уверен, Мирча Луческу на пресс-конференции устроил бы настоящее шоу. На нечто подобное своими репликами Карреру провоцировал Леонид Трахтенберг, но Массимо не изрёк ни одной жалобы. И так весь сезон. Судьи, поля – Каррера не ищет причины неудач в том, что не зависит от него. А то, что от него зависит, он делает здорово.
Самое бесспорное чемпионство
Админресурс, пенальти и удаления соперников, какие-то странные матчи – вопросы к честности чемпионства «Спартака» могут быть, пожалуй, только у Андрея Червиченко и Мирчи Луческу. Да, был неоднозначный домашний матч с «Ростовом», но он был такой один. Да, в недавней игре с «Томью» «Спартак» забил со спорного пенальти, но он был лишь вторым для красно-белых в этом сезоне. Потому говорить о том, что красно-белых тянули к чемпионству – смешно.
Они это заслужили
Этот сезон – красивое завершение нескольких историй неудач, которые когда-то должны были завершиться потому, что их обладатели просто заслуживали вознаграждения за свои труды.
Это и Леонид Федун, вкладывавший в «Спартак» десятки миллионов евро, построивший стадион, но вместо благодарностей получавший «Нольтрофеича» и призывы уйти. Это боец и лидер Денис Глушаков, не имевший ни одного трофея, о чём ему напоминали при любом, даже неудобном случае. Это Дмитрий Комбаров, который уже не прыгнет выше своей головы, но выжимает из себя максимум. Это отличный мужик, спокойный и надёжный, выручающий Артём Ребров, не обративший внимание на зимнюю покупку сменщика Селихова и преодолевший прорву неудач на расстрельной должности вратаря «Спартака», прежде чем получить вознаграждение за терпение и труд. Это, в конце концов, Квинси Промес, который не жалел себя даже когда остальная команда была неконкурентоспособна, вытаскивая её хоть на какие-то позиции. Все эти и многие другие люди наконец получили то, ради чего работали с детства.
«Спартаку» нужнее
Волей-неволей хочется болеть за тех, кому победа реально нужнее, для кого она больше значит. К примеру, для «ПСЖ» чемпионство стало бы обыденностью, а для «Монако» это историческое возвращение. Та же ситуация в Голландии с «Аяксом» и «Фейеноордом». По той же причине в Англии болелось за «Тоттенхэм», бродивший вокруг да около. Чемпионство «Спартака» – это грандиозный праздник, кардинально меняющий самосознание кучи народу. Чемпионства ЦСКА или «Зенита» были бы просто очередной победой этих клубов, передающих трофей друг другу.
Сменяемость чемпиона – благо для лиги
В Германии и Италии все, кроме «Баварии» и «Ювентуса», изначально борются только за 2-е место. Баскетбольная Лига ВТБ может привозить крутых легионеров, российские клубы могут шуметь и побеждать в Европе, но она не станет интересной, пока каждый сезон не перестанет заканчиваться победой ЦСКА. В РФПЛ ситуация лучше, но последние 6 титулов ЦСКА и «Зенит» никому не отдавали. Чем больше разнообразия, тем интереснее!
«Зенит» и ЦСКА встрепенутся
Алексей Андронов и во времена работы на телевидении не скрывал, что является ярым болельщиком ЦСКА, но после чемпионства «Спартака» искренне написал: «Я рад появлению сильного соперника». Этому, по идее, должны быть рады и другие адекватные болельщики ЦСКА и «Зенита». Насмехаться над «Спартаком» и унижать его хорошо до поры до времени, это надоедает и уже не вызывает в тебе настоящих эмоций. Побеждать действительно сильный «Спартак» – гораздо круче. Конкуренция – двигатель прогресса, так что у ЦСКА и «Зенита» появится серьёзный повод развиваться и прогрессировать, чтобы угнаться за таким «Спартаком». Не изменись он – ЦСКА и «Зенит» вели бы плотную борьбу за чемпионство между собой и могли подумать, что всё не так уж и плохо. Хочется верить, что новый «Спартак» подтолкнёт к качественному обновлению и других флагманов нашего футбола.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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