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Килиан Мбаппе: отвечу на вопрос о своем будущем по окончании сезона
Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе заявил, что сможет ответить на вопрос о том по окончании сезона.
"Я отвечу на вопрос о своем будущем по окончании сезона. В данный момент сконцентрирован на оставшихся матчах сезона.
Впереди нас ждут очень важные игры, и мне необходимо сосредоточиться на них", - цитирует Мбаппе "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Напомним, сообщалось, что 18-летний футболист согласился на переход в мадридский "Реал".
"Я отвечу на вопрос о своем будущем по окончании сезона. В данный момент сконцентрирован на оставшихся матчах сезона.
Впереди нас ждут очень важные игры, и мне необходимо сосредоточиться на них", - цитирует Мбаппе "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Напомним, сообщалось, что 18-летний футболист согласился на переход в мадридский "Реал".
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