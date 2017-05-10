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Килиан Мбаппе: отвечу на вопрос о своем будущем по окончании сезона

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе заявил, что сможет ответить на вопрос о том по окончании сезона.

"Я отвечу на вопрос о своем будущем по окончании сезона. В данный момент сконцентрирован на оставшихся матчах сезона.

Впереди нас ждут очень важные игры, и мне необходимо сосредоточиться на них", - цитирует Мбаппе "Газета.ru" со ссылкой на Marca.

Напомним, сообщалось, что 18-летний футболист согласился на переход в мадридский "Реал".
Теги: Мбаппе Монако
Сегодня, 08:23
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:26) #
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В 18 лет,а уже такой уровень. Возможно это новая звезда футбола!
Регистрация: 27.07.2016
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