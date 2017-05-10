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Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (3)
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Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит"
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказал о настрое команды на игру 28-го тура премьер-лиги против "Спартака".
– Ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.
– Но "Спартак" уже стал чемпионом.
– Ну и что? Мы, кстати, два года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал "Зенит". Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу.
Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. "Амкар" и так помог "Спартаку" – продал двух футболистов, обыграл "Зенит", – цитирует Маслова "СЭ".
– Ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.
– Но "Спартак" уже стал чемпионом.
– Ну и что? Мы, кстати, два года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал "Зенит". Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу.
Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. "Амкар" и так помог "Спартаку" – продал двух футболистов, обыграл "Зенит", – цитирует Маслова "СЭ".
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