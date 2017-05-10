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Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказал о настрое команды на игру 28-го тура премьер-лиги против "Спартака".

– Ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.

– Но "Спартак" уже стал чемпионом.

– Ну и что? Мы, кстати, два года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал "Зенит". Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу.

Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. "Амкар" и так помог "Спартаку" – продал двух футболистов, обыграл "Зенит", – цитирует Маслова "СЭ".
Теги: Амкар Спартак
Сегодня, 08:40
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№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:33) #
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Поклон вам до самой земли матушки )) еще Динамо за Зобнина, Крыльям за Цалагова и Молло )) и всем всем кто обыграл Зенит ... так помогли ей богу, Без вас бы золотые вы наши не как !!!

Вы вообще что несете ? какая помощь ? сами себе помогли набрали очки, а про игроков вообще смешно получили огромные деньги за них !! Так что спасибо Спартаку скажите за то что обратил внимание на Селихова и Джикию и помог вам дальше существовать !!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:08) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вряд ли Спартак едет за поражением. Учитывая , что половина стадиона будет красно-белая.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Primus Москва (Сегодня, 08:56) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да, переговоры шли долго, были разные варианты. За переход игроков спасибо!!!
Что касается победы над Зенитом - это было не сложно. Ваш клиент! smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
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