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Неймар: продлил контракт, потому что чувствую себя в "Барселоне" как дома

Нападающий "Барселоны" Неймар рассказал, что доволен всеми условиями в каталонском клубе.

"Я хочу остаться в "Барселоне", поэтому и продлил контракт с клубом. Очень доволен всем тем, что сделал для "Барселоны". Доволен также своими партнерами по команде и чувствую себя здесь как дома", - сказал Неймар.

По ходу текущего сезона Неймар продлил контракт с испанским грандом до лета 2021 года.

Газета.ru
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 08:59
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