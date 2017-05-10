Неймар: продлил контракт, потому что чувствую себя в "Барселоне" как дома

Нападающий "Барселоны" Неймар рассказал, что доволен всеми условиями в каталонском клубе."Я хочу остаться в "Барселоне", поэтому и продлил контракт с клубом. Очень доволен всем тем, что сделал для "Барселоны". Доволен также своими партнерами по команде и чувствую себя здесь как дома", - сказал Неймар.По ходу текущего сезона Неймар продлил контракт с испанским грандом до лета 2021 года.