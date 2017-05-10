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Жозе Моуринью выступал против продления контракта с Ибрагимовичем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выступал против продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем после его травмы, передает "СЭ" со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что португалец не предлагал продлить контракт шведа, хотя был доволен тем, как Ибрагимович провел сезон в "МЮ" и намеревался подписать новое соглашение.

Моуринью не уверен в том, что после тяжелой травмы 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне. А значительную сумму денег, сэкономленную на зарплате Ибрагимовича, "МЮ" сможет инвестировать летом в другого звездного игрока.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ибрагимович
Сегодня, 09:53
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(1)
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все верно. .
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 11:07) #
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Ничего личного-это бизнес(закон джунглей)


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
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