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Владимир Путин ввел усиленные меры безопасности на время Кубка Конфедераций
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018.
"Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года", - говорится на официальном портале правовой информации.
"Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года", - говорится на официальном портале правовой информации.
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