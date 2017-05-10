Финал Кубка Италии перенесен из-за выхода "Ювентуса" в финал Лиги чемпионов

Финал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Лацио" будет перенесен на более ранний срок из-за выхода "Юве" в финал Лиги чемпионов.



Изначально планировалось, что финальный матч кубка будет сыгран 2 июня, но теперь он перенесен на 17 мая.



Напомним, 3 июня в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов.