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Финал Кубка Италии перенесен из-за выхода "Ювентуса" в финал Лиги чемпионов

Финал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Лацио" будет перенесен на более ранний срок из-за выхода "Юве" в финал Лиги чемпионов.

Изначально планировалось, что финальный матч кубка будет сыгран 2 июня, но теперь он перенесен на 17 мая.

Напомним, 3 июня в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов.
Теги: Ювентус
Сегодня, 10:45
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