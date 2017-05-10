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КДК РФС рассмотрит неявку Массимо Карреры на послематчевую пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 11 мая рассмотрит неявку на обязательное флэш-интервью и пресс-конференцию главного тренера "Спартака" Массимо Карреры после матча 27-го тура РФПЛ с "Томью", сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Заседание КДК состоится в четверг 11 мая. По матчу "Спартак" - "Томь" КДК внес в повестку дня следующие вопросы: главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не принял участие в обязательном флеш-интервью и в обязательной пресс-конференции.

Также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и демонстрировали несогласованный баннер", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Каррера Спартак Григорьянц
Сегодня, 10:52
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№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:02) #
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Романцев на них вообще никогда не ходил. По уму - туда надо посылать какого-нить спецбалабола от клуба - и все


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 12:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Победителей не судят.
Регистрация: 6.02.2008
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кдк-жулики.Только рэкет с клубов и больше никаких телодвижений.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:17) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
КДК РФС - у Федуна столько денег забрал, что можно было Месси, с потрохами купить ...ЖУЛИКИ...
Регистрация: 10.01.2014
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