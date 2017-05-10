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КДК РФС рассмотрит неявку Массимо Карреры на послематчевую пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 11 мая рассмотрит неявку на обязательное флэш-интервью и пресс-конференцию главного тренера "Спартака" Массимо Карреры после матча 27-го тура РФПЛ с "Томью", сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
"Заседание КДК состоится в четверг 11 мая. По матчу "Спартак" - "Томь" КДК внес в повестку дня следующие вопросы: главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не принял участие в обязательном флеш-интервью и в обязательной пресс-конференции.
Также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и демонстрировали несогласованный баннер", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
"Заседание КДК состоится в четверг 11 мая. По матчу "Спартак" - "Томь" КДК внес в повестку дня следующие вопросы: главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не принял участие в обязательном флеш-интервью и в обязательной пресс-конференции.
Также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и демонстрировали несогласованный баннер", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
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