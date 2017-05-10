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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Сельта" будут судить румынские арбитры

УЕФА назначил судей на ответные полуфиналы Лиги Европы.

На игре "Манчестер Юнайтед" – "Сельта" будут работать румынские арбитры во главе с Овидиу Хацеганом, а польская бригада судей во главе с Шимоном Марчиняком обслужит матч "Лиона" с "Андерлехтом".

Обе встречи начнутся 11 мая в 22.05 мск.
Сегодня, 10:59
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