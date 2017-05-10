Матч "Манчестер Юнайтед" – "Сельта" будут судить румынские арбитры

УЕФА назначил судей на ответные полуфиналы Лиги Европы.



На игре "Манчестер Юнайтед" – "Сельта" будут работать румынские арбитры во главе с Овидиу Хацеганом, а польская бригада судей во главе с Шимоном Марчиняком обслужит матч "Лиона" с "Андерлехтом".



Обе встречи начнутся 11 мая в 22.05 мск.