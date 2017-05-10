"Манчестер Юнайтед" заявил, что передал в ФИФА все документы по трансферу Погба еще в августе

"Манчестер Юнайтед" заявил, что еще в августе 2016 года передал в ФИФА все документы по трансферу полузащитника Поля Погба из туринского "Ювентуса", сообщили в пресс-службе английского клуба."ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход", - говорится в заявлении "МЮ".Ранее появилась информация о том, что ФИФА начала расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".Француз перешел в стан манкунианцев летом 2016 года за €105 млн. Портал Football Leaks, в свою очередь, сообщил, что реальная сумма трансфера составила €127 млн.