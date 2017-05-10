Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:40
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (23)
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (23)
Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Вчера 23:37
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
Вчера 21:11
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Вчера 20:47
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (2)
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (2)
Вчера 20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
Вчера 20:30
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
Вчера 20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (79)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (79)
Вчера 19:08
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (11)
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (11)
"Манчестер Юнайтед" заявил, что передал в ФИФА все документы по трансферу Погба еще в августе
"Манчестер Юнайтед" заявил, что еще в августе 2016 года передал в ФИФА все документы по трансферу полузащитника Поля Погба из туринского "Ювентуса", сообщили в пресс-службе английского клуба.
"ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход", - говорится в заявлении "МЮ".
Ранее появилась информация о том, что ФИФА начала расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
Француз перешел в стан манкунианцев летом 2016 года за €105 млн. Портал Football Leaks, в свою очередь, сообщил, что реальная сумма трансфера составила €127 млн.
Газета.ru
"ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход", - говорится в заявлении "МЮ".
Ранее появилась информация о том, что ФИФА начала расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
Француз перешел в стан манкунианцев летом 2016 года за €105 млн. Портал Football Leaks, в свою очередь, сообщил, что реальная сумма трансфера составила €127 млн.
Газета.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.