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КДК РФС рассмотрит инциденты на финале Кубка России в Сочи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 11 мая рассмотрит удаление игроков в финальном матче Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Напомним, в конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов: Ари и Джефферсона Фарфана из "Локомотива", а также Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из "Урала". Кроме того, после первого гола железнодорожников болельщики московской команды прорвались на поле.

"На заседании 11 мая КДК рассмотрит финал Кубка России, который состоялся 2 мая, а именно: удаление игроков, выбегание болельщиков "Локомотива" на поле, а также использование болельщиками "Локомотива" пиротехники", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Локомотив Урал Григорьянц
Сегодня, 11:17
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(3)
№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:08) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
На кубке потому и происходят такие подлые поступки.потому что их творящие знают,что на матчах чемпионата это никак не отразится и им не грозит никакое наказание.

Воистину..


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На кубке потому и происходят такие подлые поступки.потому что их творящие знают,что на матчах чемпионата это никак не отразится и им не грозит никакое наказание.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Климак
Начислят по полной. Дисквалификации и на деньги опустят.

Да пох. Паровоз уже похоже на запасный путь встал, после кубка. Хотя 8 место для такого клуба совсем не комильфо.
Регистрация: 23.03.2015
№2 Написал: 120220 (Сегодня, 11:42) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Урал»
Всех расстрелять.
Регистрация: 29.07.2008
№1 Написал: Климак 32 (Сегодня, 11:42) #
  • -4
  •  (4)

Начислят по полной. Дисквалификации и на деньги опустят.


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
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